https://ria.ru/20210406/bolnitsy-1727040298.html

Больницы Челябинской области получат 150 новых автомобилей

Больницы Челябинской области получат 150 новых автомобилей

Власти в Челябинской области планируют в 2021 году приобрести для больниц региона 150 автомобилей неотложной и скорой медицинской помощи, во вторник медицинский РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:26

2021-04-06T15:26

2021-04-06T15:26

челябинская область

патриот

алексей текслер

русская медная компания

ford motor

челябинск

сосновский район

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр – РИА Новости. Власти в Челябинской области планируют в 2021 году приобрести для больниц региона 150 автомобилей неотложной и скорой медицинской помощи, во вторник медицинский автопарк уже пополнился 60 новыми автомобилями, сообщила пресс-служба правительства региона.Во вторник губернатор Алексей Текслер посетил челябинскую областную больницу, где ему представили новые автомобили скорой медицинской помощи и диагностики для медучреждений региона.По его словам, данное обновление, по сравнению с тремя годами ранее, когда обновляли автомобили десятками, - колоссальный шаг вперед.По данным пресс-службы, медицинский автопарк пополнился 39 легковыми автомобилями, закупленными за счет средств областного бюджета для оказания неотложной помощи в медорганизациях области, еще 21 автомобиль скорой медицинской помощи класса "В" передан региону от "Русской медной компании".Так, 10 машин класса "В" будут направлены станции скорой медицинской помощи Челябинска, по 2 единицы – в медицинские организации Варненского, Карабашского, Коркинского, Кыштымского, Сосновского районов, 1 автомобиль поступит в Октябрьский район, уточняется в сообщении.Автомобили скорой помощи оснащены всем необходимым оборудованием с учетом действующих требований и стандартов минздрава России, поясняется в сообщении.По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, все знают, что нагрузка на медицинский транспорт высокая. "В прошлом году машины скорой помощи работали в три раза больше, чем в обычное время. Поэтому парк скорой помощи нужно периодически обновлять. "УАЗ Патриот" поедут в область работать, там, где нужна повышенная проходимость, Ford останутся в Челябинске, легковые также отправятся в различные территории", - цитирует пресс-служба минздрава слова министра.По данным минздрава, все автомобили скорой медицинской помощи оснащены современным медицинским оборудованием: так в кузове на базе автомобилей Ford установлен дефибриллятор с искусственным интеллектом. Система считывает показания и русским языком проговаривает рекомендации. Реализованы и технологии телемедицины: кардиограф с модулем GSM передает данные на кардиопункт. Таким образом, фельдшер может оперативно получить консультацию опытного врача находясь за сотни километров от него.По мнению главного врача районной больницы села Долгодеревенское Владимира Самохвалова, это один из самых радостных моментов в работе, когда получаем новые машины, такие великолепные, полностью всем оснащенные. "Сегодня мы принимаем две машины, два "УАЗа", машины с высокой проходимостью, при этом достаточно комфортные и имеющими весь необходимый спектр оборудования. Машин, работающих ежедневно, у меня на четыре поста скорой помощи - 8 штук. В прошлом году я получил 2 машины новые и ещё в позапрошлом году. В общем можно сказать, что парк достаточно обновлённый", - цитирует пресс-служба минздрава слова Самохвалова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/chelyabinsk-1604418350.html

https://realty.ria.ru/20210402/dorogi-1603979441.html

челябинск

сосновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриот, алексей текслер, русская медная компания, ford motor, челябинск, сосновский район, общество