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Хорошие новости
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В Курской области спасатели помогли бобрам выбраться из гидросооружения
В Курской области спасатели помогли бобрам выбраться из гидросооружения
В Курской области спасли двух бобров, которые попали в гидротехническое сооружение, сообщает региональная администрация. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:50
2021-04-06T16:38
хорошие новости
курская область
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ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. В Курской области спасли двух бобров, которые попали в гидротехническое сооружение, сообщает региональная администрация.Как пишут местные СМИ, бобры провалились в колодец водопроводного коллектора неподалеку от села Хмелевое Фатежского района. Их заметил местный житель. Несколько дней он наблюдал за животными, но не знал, к кому обратиться. Наконец он рассказал об этом охотоведу Курскохотрыбцентра. На место направились сотрудники центра и работники фатежского приюта для бездомных животных. Они обнаружили, что бобры не могут самостоятельно выбраться из ловушки.
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курская область

В Курской области спасатели помогли бобрам выбраться из гидросооружения

15:50 06.04.2021 (обновлено: 16:38 06.04.2021)
 
© Фото : Комитет природных ресурсов Курской областиСпасение бобров в Курской области
Спасение бобров в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : Комитет природных ресурсов Курской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. В Курской области спасли двух бобров, которые попали в гидротехническое сооружение, сообщает региональная администрация.
Как пишут местные СМИ, бобры провалились в колодец водопроводного коллектора неподалеку от села Хмелевое Фатежского района. Их заметил местный житель. Несколько дней он наблюдал за животными, но не знал, к кому обратиться. Наконец он рассказал об этом охотоведу Курскохотрыбцентра.
На место направились сотрудники центра и работники фатежского приюта для бездомных животных. Они обнаружили, что бобры не могут самостоятельно выбраться из ловушки.

"Уровень воды в гидротехническом сооружении снизили, бобры были благополучно освобождены и выпущены в естественную среду обитания", — говорится в сообщении обладминистрации.

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