https://ria.ru/20210406/bobry-1727045835.html

В Курской области спасатели помогли бобрам выбраться из гидросооружения

В Курской области спасатели помогли бобрам выбраться из гидросооружения

В Курской области спасли двух бобров, которые попали в гидротехническое сооружение, сообщает региональная администрация. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:50

2021-04-06T15:50

2021-04-06T16:38

хорошие новости

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727045748_0:42:1080:650_1920x0_80_0_0_54e63020d59bc540c514365aeaa78139.jpg

ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. В Курской области спасли двух бобров, которые попали в гидротехническое сооружение, сообщает региональная администрация.Как пишут местные СМИ, бобры провалились в колодец водопроводного коллектора неподалеку от села Хмелевое Фатежского района. Их заметил местный житель. Несколько дней он наблюдал за животными, но не знал, к кому обратиться. Наконец он рассказал об этом охотоведу Курскохотрыбцентра. На место направились сотрудники центра и работники фатежского приюта для бездомных животных. Они обнаружили, что бобры не могут самостоятельно выбраться из ловушки.

https://ria.ru/20210406/pozharnye-1604408110.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область