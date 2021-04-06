https://ria.ru/20210406/bobry-1727045835.html
В Курской области спасатели помогли бобрам выбраться из гидросооружения
В Курской области спасатели помогли бобрам выбраться из гидросооружения
В Курской области спасли двух бобров, которые попали в гидротехническое сооружение, сообщает региональная администрация. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:50
2021-04-06T15:50
2021-04-06T16:38
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курская область
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ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. В Курской области спасли двух бобров, которые попали в гидротехническое сооружение, сообщает региональная администрация.Как пишут местные СМИ, бобры провалились в колодец водопроводного коллектора неподалеку от села Хмелевое Фатежского района. Их заметил местный житель. Несколько дней он наблюдал за животными, но не знал, к кому обратиться. Наконец он рассказал об этом охотоведу Курскохотрыбцентра. На место направились сотрудники центра и работники фатежского приюта для бездомных животных. Они обнаружили, что бобры не могут самостоятельно выбраться из ловушки.
https://ria.ru/20210406/pozharnye-1604408110.html
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курская область