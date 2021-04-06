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СК проверит информацию о блогере, собиравшем деньги для "помощи" детям
СК проверит информацию о блогере, собиравшем деньги для "помощи" детям
Следователи начали проверку по информации СМИ об аферисте, который в соцсети собирал деньги якобы для помощи больным детям, рассказала журналистам старший... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:41
2021-04-06T15:42
россия
tiktok
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по информации СМИ об аферисте, который в соцсети собирал деньги якобы для помощи больным детям, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" рассказали РИА Новости, что десятки пользователей интернета пожаловались на обман со стороны известного блогера Даниила Масленникова, который под ником "Бородатый Ден" якобы присваивает средства, собранные для помощи детям с тяжелыми заболеваниями, детским домам и приютам для животных – предположительно, ему делали перечисления от 1,5 тысячи до 60 тысяч рублей. У блогера более 800 тысяч подписчиков в TikTok и 200 тысяч - в Instagram."По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки. Из информации следует, что пользователь одной из социальных сетей ввел в заблуждение обратившихся к нему граждан и путем обмана завладел их денежными средствами, якобы предназначенными для помощи детям с тяжелыми заболеваниями", - сказала она.Иванова добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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россия, tiktok, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК проверит информацию о блогере, собиравшем деньги для "помощи" детям

15:41 06.04.2021 (обновлено: 15:42 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по информации СМИ об аферисте, который в соцсети собирал деньги якобы для помощи больным детям, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" рассказали РИА Новости, что десятки пользователей интернета пожаловались на обман со стороны известного блогера Даниила Масленникова, который под ником "Бородатый Ден" якобы присваивает средства, собранные для помощи детям с тяжелыми заболеваниями, детским домам и приютам для животных – предположительно, ему делали перечисления от 1,5 тысячи до 60 тысяч рублей. У блогера более 800 тысяч подписчиков в TikTok и 200 тысяч - в Instagram.
"По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки. Из информации следует, что пользователь одной из социальных сетей ввел в заблуждение обратившихся к нему граждан и путем обмана завладел их денежными средствами, якобы предназначенными для помощи детям с тяжелыми заболеваниями", - сказала она.
Иванова добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
06:11
Мошенники начали применять новую схему обмана
 
РоссияTikTokЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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