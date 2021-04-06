https://ria.ru/20210406/bloger-1727043005.html
СК проверит информацию о блогере, собиравшем деньги для "помощи" детям
СК проверит информацию о блогере, собиравшем деньги для "помощи" детям
Следователи начали проверку по информации СМИ об аферисте, который в соцсети собирал деньги якобы для помощи больным детям, рассказала журналистам старший... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:41
2021-04-06T15:41
2021-04-06T15:42
россия
tiktok
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по информации СМИ об аферисте, который в соцсети собирал деньги якобы для помощи больным детям, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" рассказали РИА Новости, что десятки пользователей интернета пожаловались на обман со стороны известного блогера Даниила Масленникова, который под ником "Бородатый Ден" якобы присваивает средства, собранные для помощи детям с тяжелыми заболеваниями, детским домам и приютам для животных – предположительно, ему делали перечисления от 1,5 тысячи до 60 тысяч рублей. У блогера более 800 тысяч подписчиков в TikTok и 200 тысяч - в Instagram."По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки. Из информации следует, что пользователь одной из социальных сетей ввел в заблуждение обратившихся к нему граждан и путем обмана завладел их денежными средствами, якобы предназначенными для помощи детям с тяжелыми заболеваниями", - сказала она.Иванова добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210406/moshennichestvo-1604380577.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, tiktok, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия