https://ria.ru/20210406/bloger-1727043005.html

СК проверит информацию о блогере, собиравшем деньги для "помощи" детям

СК проверит информацию о блогере, собиравшем деньги для "помощи" детям

Следователи начали проверку по информации СМИ об аферисте, который в соцсети собирал деньги якобы для помощи больным детям, рассказала журналистам старший... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:41

2021-04-06T15:41

2021-04-06T15:42

россия

tiktok

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по информации СМИ об аферисте, который в соцсети собирал деньги якобы для помощи больным детям, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" рассказали РИА Новости, что десятки пользователей интернета пожаловались на обман со стороны известного блогера Даниила Масленникова, который под ником "Бородатый Ден" якобы присваивает средства, собранные для помощи детям с тяжелыми заболеваниями, детским домам и приютам для животных – предположительно, ему делали перечисления от 1,5 тысячи до 60 тысяч рублей. У блогера более 800 тысяч подписчиков в TikTok и 200 тысяч - в Instagram."По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки. Из информации следует, что пользователь одной из социальных сетей ввел в заблуждение обратившихся к нему граждан и путем обмана завладел их денежными средствами, якобы предназначенными для помощи детям с тяжелыми заболеваниями", - сказала она.Иванова добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210406/moshennichestvo-1604380577.html

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россия, tiktok, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия