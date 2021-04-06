https://ria.ru/20210406/blagoveschensk-1604413125.html

Врачей из Благовещенска наградили за операцию на сердце во время пожара

Врачей из Благовещенска наградили за операцию на сердце во время пожара

Врачам, которые провели операцию аортокоронарного шунтирования во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, и сотрудникам МЧС вручили... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:44

2021-04-06T11:44

2021-04-06T13:18

хорошие новости

василий орлов (губернатор)

михаил мурашко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр – РИА Новости. Врачам, которые провели операцию аортокоронарного шунтирования во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, и сотрудникам МЧС вручили благодарственные письма от жителей Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов, он также попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главу МЧС Евгения Зиничева представить отличившихся к государственным наградам.Второго апреля днем в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших в результате ЧП не было. Прямо во время тушения возгорания в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Минздрав Приамурья в понедельник сообщил, что состояние прооперированного мужчины улучшается и в целом соответствует послеоперационному периоду.Пациента, которому во время пожара в кардиохирургическом комплексе Благовещенска второго апреля провели операцию аортокоронарного шунтирования, планируют выписать в течение двух недель, сообщил журналистам исполняющий обязанности заведующего кардиохирургическим комплексом Валентин Филатов.Второго апреля в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Во время тушения возгорания, несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу, губернатор Амурской области Василий Орлов во вторник сообщил, что медикам и пожарным вручены благодарственные письма.Главный врач кардиохирургического комплекса Александр Коротких уточнил, что пациента уже перевели из реанимации в палату.Заведующий отделением анестезиологии и реанимации кардиохирургического комплекса Виктор Никитин добавил, что прооперированный мужчина очень удивился, когда после операции очнулся от наркоза в Амурской областной клинической больнице, пациенту показали видео пожара из социальных сетей.Никитин также рассказал о "математической точности", с которой пожарные просчитывали, как именно тушить здание, чтобы вода не попадала в операционную.

https://ria.ru/20210315/nagrazhdenie-1601386795.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/vrach-1604005384.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/rebenok-1603666781.html

амурская область

благовещенск

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Врач о реакции пациента, которому делали операции при пожаре Анестезиолог благовещенского кардиоцентра рассказал о реакции пациента, когда он проснулся от наркоза и узнал, что операция проходила во время пожара. 2021-04-06T11:44 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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василий орлов (губернатор), михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, общество