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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210406/blagoveschensk-1604413125.html
Врачей из Благовещенска наградили за операцию на сердце во время пожара
Врачей из Благовещенска наградили за операцию на сердце во время пожара
Врачам, которые провели операцию аортокоронарного шунтирования во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, и сотрудникам МЧС вручили... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:44
2021-04-06T13:18
хорошие новости
василий орлов (губернатор)
михаил мурашко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр – РИА Новости. Врачам, которые провели операцию аортокоронарного шунтирования во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, и сотрудникам МЧС вручили благодарственные письма от жителей Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов, он также попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главу МЧС Евгения Зиничева представить отличившихся к государственным наградам.Второго апреля днем в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших в результате ЧП не было. Прямо во время тушения возгорания в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Минздрав Приамурья в понедельник сообщил, что состояние прооперированного мужчины улучшается и в целом соответствует послеоперационному периоду.Пациента, которому во время пожара в кардиохирургическом комплексе Благовещенска второго апреля провели операцию аортокоронарного шунтирования, планируют выписать в течение двух недель, сообщил журналистам исполняющий обязанности заведующего кардиохирургическим комплексом Валентин Филатов.Второго апреля в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Во время тушения возгорания, несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу, губернатор Амурской области Василий Орлов во вторник сообщил, что медикам и пожарным вручены благодарственные письма.Главный врач кардиохирургического комплекса Александр Коротких уточнил, что пациента уже перевели из реанимации в палату.Заведующий отделением анестезиологии и реанимации кардиохирургического комплекса Виктор Никитин добавил, что прооперированный мужчина очень удивился, когда после операции очнулся от наркоза в Амурской областной клинической больнице, пациенту показали видео пожара из социальных сетей.Никитин также рассказал о "математической точности", с которой пожарные просчитывали, как именно тушить здание, чтобы вода не попадала в операционную.
https://ria.ru/20210315/nagrazhdenie-1601386795.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210402/vrach-1604005384.html
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60
Врач о реакции пациента, которому делали операции при пожаре
Анестезиолог благовещенского кардиоцентра рассказал о реакции пациента, когда он проснулся от наркоза и узнал, что операция проходила во время пожара.
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василий орлов (губернатор), михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, общество

Врачей из Благовещенска наградили за операцию на сердце во время пожара

11:44 06.04.2021 (обновлено: 13:18 06.04.2021)
 
© Фото : Правительство Амурской области/Владимир ВоропаевЦеремония награждения медицинских работников и пожарных, отличившихся во время пожара в кардиохирургическом центре Амурской медицинской академии в Благовещенске
Церемония награждения медицинских работников и пожарных, отличившихся во время пожара в кардиохирургическом центре Амурской медицинской академии в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : Правительство Амурской области/Владимир Воропаев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр – РИА Новости. Врачам, которые провели операцию аортокоронарного шунтирования во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, и сотрудникам МЧС вручили благодарственные письма от жителей Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов, он также попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главу МЧС Евгения Зиничева представить отличившихся к государственным наградам.
Второго апреля днем в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших в результате ЧП не было. Прямо во время тушения возгорания в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Минздрав Приамурья в понедельник сообщил, что состояние прооперированного мужчины улучшается и в целом соответствует послеоперационному периоду.

"Сегодня мы вручили благодарственные письма от жителей Амурской области (пожарным и спасателям), сегодня мы их всех собирали, порядка 20 человек. Я созвонился с министрами лично - это министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр по делам ЧС Евгений Зиничев – попросил представить отличившихся к государственным наградам. Они меня горячо поддержали, но государственные награды вручаются указом президента Российской Федерации, должна быть проведена соответствующая проверка, документальная работа. Я очень надеюсь, что все отличившиеся сотрудники получат соответствующие государственные награды", - рассказал Орлов во время прямого эфира в Instagram во вторник.

Пациента, которому во время пожара в кардиохирургическом комплексе Благовещенска второго апреля провели операцию аортокоронарного шунтирования, планируют выписать в течение двух недель, сообщил журналистам исполняющий обязанности заведующего кардиохирургическим комплексом Валентин Филатов.
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Второго апреля в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Во время тушения возгорания, несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу, губернатор Амурской области Василий Орлов во вторник сообщил, что медикам и пожарным вручены благодарственные письма.
"Срок выписки таких пациентов – на 12-14 сутки примерно. Учитывая на сегодняшний момент, гладкое течение (послеоперационного периода), примерно эти сроки и соответствуют", - сообщил журналистам Филатов.
Главный врач кардиохирургического комплекса Александр Коротких уточнил, что пациента уже перевели из реанимации в палату.
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"Прооперированный пациент в сознании, чувствует себя хорошо, находится в отделении", - сказал Коротких журналистам.
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации кардиохирургического комплекса Виктор Никитин добавил, что прооперированный мужчина очень удивился, когда после операции очнулся от наркоза в Амурской областной клинической больнице, пациенту показали видео пожара из социальных сетей.
"Пациент, как обычно, проснулся в нужный срок, убрали дыхательную трубку. Он был в сознании, с ним пообщались, он очень удивился, что засыпал в одной больнице, а проснулся в другой. Показали видео пожара (из СМИ, к этому времени) он был переведен в общую палату, из палаты реанимации, ему уже можно было такие впечатляющие вещи показывать. Конечно, было удивление, он попросил телефон, чтобы позвонить родственникам, но родственники и так без этого знали. Он безмерно счастлив был, что все закончилось хорошо", - сказал он.
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Никитин также рассказал о "математической точности", с которой пожарные просчитывали, как именно тушить здание, чтобы вода не попадала в операционную.
"У них (у пожарных) там специальные стояли электровентиляторы, которыми они отгоняли от нашего крыла дым, поэтому он стал ощущаться уже в самом конце операции. То, что это помещение (операционная) оставалось до последнего момента стерильным и сухим – это тоже их большая заслуга", - рассказал Никитин.
 
Хорошие новостиВасилий Орлов (губернатор)Михаил МурашкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьБлаговещенскОбщество
 
 
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