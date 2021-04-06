Врачей из Благовещенска наградили за операцию на сердце во время пожара
11:44 06.04.2021 (обновлено: 13:18 06.04.2021)
© Фото : Правительство Амурской области/Владимир ВоропаевЦеремония награждения медицинских работников и пожарных, отличившихся во время пожара в кардиохирургическом центре Амурской медицинской академии в Благовещенске
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр – РИА Новости. Врачам, которые провели операцию аортокоронарного шунтирования во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, и сотрудникам МЧС вручили благодарственные письма от жителей Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов, он также попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главу МЧС Евгения Зиничева представить отличившихся к государственным наградам.
Второго апреля днем в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших в результате ЧП не было. Прямо во время тушения возгорания в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Минздрав Приамурья в понедельник сообщил, что состояние прооперированного мужчины улучшается и в целом соответствует послеоперационному периоду.
"Сегодня мы вручили благодарственные письма от жителей Амурской области (пожарным и спасателям), сегодня мы их всех собирали, порядка 20 человек. Я созвонился с министрами лично - это министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр по делам ЧС Евгений Зиничев – попросил представить отличившихся к государственным наградам. Они меня горячо поддержали, но государственные награды вручаются указом президента Российской Федерации, должна быть проведена соответствующая проверка, документальная работа. Я очень надеюсь, что все отличившиеся сотрудники получат соответствующие государственные награды", - рассказал Орлов во время прямого эфира в Instagram во вторник.
Пациента, которому во время пожара в кардиохирургическом комплексе Благовещенска второго апреля провели операцию аортокоронарного шунтирования, планируют выписать в течение двух недель, сообщил журналистам исполняющий обязанности заведующего кардиохирургическим комплексом Валентин Филатов.
Второго апреля в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Во время тушения возгорания, несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу, губернатор Амурской области Василий Орлов во вторник сообщил, что медикам и пожарным вручены благодарственные письма.
"Срок выписки таких пациентов – на 12-14 сутки примерно. Учитывая на сегодняшний момент, гладкое течение (послеоперационного периода), примерно эти сроки и соответствуют", - сообщил журналистам Филатов.
Главный врач кардиохирургического комплекса Александр Коротких уточнил, что пациента уже перевели из реанимации в палату.
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"Прооперированный пациент в сознании, чувствует себя хорошо, находится в отделении", - сказал Коротких журналистам.
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации кардиохирургического комплекса Виктор Никитин добавил, что прооперированный мужчина очень удивился, когда после операции очнулся от наркоза в Амурской областной клинической больнице, пациенту показали видео пожара из социальных сетей.
"Пациент, как обычно, проснулся в нужный срок, убрали дыхательную трубку. Он был в сознании, с ним пообщались, он очень удивился, что засыпал в одной больнице, а проснулся в другой. Показали видео пожара (из СМИ, к этому времени) он был переведен в общую палату, из палаты реанимации, ему уже можно было такие впечатляющие вещи показывать. Конечно, было удивление, он попросил телефон, чтобы позвонить родственникам, но родственники и так без этого знали. Он безмерно счастлив был, что все закончилось хорошо", - сказал он.
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Никитин также рассказал о "математической точности", с которой пожарные просчитывали, как именно тушить здание, чтобы вода не попадала в операционную.
"У них (у пожарных) там специальные стояли электровентиляторы, которыми они отгоняли от нашего крыла дым, поэтому он стал ощущаться уже в самом конце операции. То, что это помещение (операционная) оставалось до последнего момента стерильным и сухим – это тоже их большая заслуга", - рассказал Никитин.