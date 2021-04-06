https://ria.ru/20210406/biznes-missiya-1727058627.html
Москва впервые проведет бизнес-миссию в Таджикистан для компаний АПК
Москва впервые проведет бизнес-миссию в Таджикистан для компаний АПК
Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" открыл прием заявок на участие столичных производителей продукции агропромышленного комплекса в очной... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:43
2021-04-06T16:43
2021-04-06T16:43
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
таджикистан
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" открыл прием заявок на участие столичных производителей продукции агропромышленного комплекса в очной бизнес-миссии в Таджикистан, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В 2019 году объем московского экспорта агропромышленных товаров в Таджикистан составил свыше 14 миллионов долларов, увеличившись на 8,7% по отношению к 2018 году. По итогам 2020 года объемы экспорта Москвы незначительно уменьшились – всего на 1%. Сейчас мы видим потенциал не только в восстановлении объема экспорта, но и в его значительном увеличении", - рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.По оценкам Центра "Моспром", к ключевой московской экспортной продукции относятся продукты питания. Среди них сухари и сушки, поставки которых по итогам 2020 года увеличились в семь раз, детское питание на основе муки или молока (увеличение объема экспорта по итогам 2020 года составило более 5%), шоколад (рост экспорта на 12%) и макаронные изделия (рост на 21,6%). Также отмечен высокий спрос со стороны Таджикистана на готовые корма для животных (рост на 77%).В рамках бизнес-миссий московские производители презентуют свою продукцию, проведут дегустационные сессии, а специалисты Центра "Моспром", основываясь на конкретных потребностях, помогут в поиске потенциальных заказчиков, а также организуют с ними очные деловые встречи для обсуждения деталей будущих поставок. Узнать детали и подать заявку на участие можно на сайте "Моспрома" до 16 апреля 2021 года.
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РИА Новости
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александр прохоров, москва, таджикистан
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" открыл прием заявок на участие столичных производителей продукции агропромышленного комплекса в очной бизнес-миссии в Таджикистан, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В 2019 году объем московского экспорта агропромышленных товаров в Таджикистан составил свыше 14 миллионов долларов, увеличившись на 8,7% по отношению к 2018 году. По итогам 2020 года объемы экспорта Москвы незначительно уменьшились – всего на 1%. Сейчас мы видим потенциал не только в восстановлении объема экспорта, но и в его значительном увеличении", - рассказал руководитель департамента Александр Прохоров
, слова которого приводятся в сообщении.
По оценкам Центра "Моспром", к ключевой московской экспортной продукции относятся продукты питания. Среди них сухари и сушки, поставки которых по итогам 2020 года увеличились в семь раз, детское питание на основе муки или молока (увеличение объема экспорта по итогам 2020 года составило более 5%), шоколад (рост экспорта на 12%) и макаронные изделия (рост на 21,6%). Также отмечен высокий спрос со стороны Таджикистана на готовые корма для животных (рост на 77%).
В рамках бизнес-миссий московские производители презентуют свою продукцию, проведут дегустационные сессии, а специалисты Центра "Моспром", основываясь на конкретных потребностях, помогут в поиске потенциальных заказчиков, а также организуют с ними очные деловые встречи для обсуждения деталей будущих поставок. Узнать детали и подать заявку на участие можно на сайте "Моспрома" до 16 апреля 2021 года.