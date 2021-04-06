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Адвокат Эдварда Била рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП
Адвокат Эдварда Била рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП
Состояние потерпевшей в резонансном ДТП Марии Артемовой улучшилось, о чем стало известно после консилиума врачей, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:59
2021-04-06T18:22
эдвард бил (блогер)
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Состояние потерпевшей в резонансном ДТП Марии Артемовой улучшилось, о чем стало известно после консилиума врачей, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей Князев."Сегодня мне рассказал ее супруг, что состояние здоровья улучшилось, был консилиум врачей",- сказал собеседник агентства.У Артемовой при поступлении в больницу диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Накануне Артемову официально признали потерпевшей по делу."Сторона защиты (Эдварда Била) предложила компенсировать материальный вред, стоимость автомобиля и поврежденных вещей, компенсацию морального вреда и расходы на лечение, которые предстоят", - сказал Князев. Он уточнил, что переговоры ведутся.По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил. Всего по делу несколько пострадавших.По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.Тверской суд Москвы 3 апреля избрал блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.
https://rsport.ria.ru/20210405/avariya-1604265668.html
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эдвард бил (блогер), россия, москва, происшествия

Адвокат Эдварда Била рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП

17:59 06.04.2021 (обновлено: 18:22 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения
Видеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Состояние потерпевшей в резонансном ДТП Марии Артемовой улучшилось, о чем стало известно после консилиума врачей, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей Князев.
"Сегодня мне рассказал ее супруг, что состояние здоровья улучшилось, был консилиум врачей",- сказал собеседник агентства.
Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 12:16
"По полной программе": Губерниев призвал наказать блогера Эдварда Била
У Артемовой при поступлении в больницу диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Накануне Артемову официально признали потерпевшей по делу.
"Сторона защиты (Эдварда Била) предложила компенсировать материальный вред, стоимость автомобиля и поврежденных вещей, компенсацию морального вреда и расходы на лечение, которые предстоят", - сказал Князев. Он уточнил, что переговоры ведутся.
По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил. Всего по делу несколько пострадавших.
Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 01:46
Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.
Тверской суд Москвы 3 апреля избрал блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.
 
Эдвард Бил (блогер)РоссияМоскваПроисшествия
 
 
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