https://ria.ru/20210406/bil-1727075456.html

Адвокат Эдварда Била рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП

Адвокат Эдварда Била рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП

Состояние потерпевшей в резонансном ДТП Марии Артемовой улучшилось, о чем стало известно после консилиума врачей, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:59

2021-04-06T17:59

2021-04-06T18:22

эдвард бил (блогер)

россия

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604105964_0:78:500:359_1920x0_80_0_0_b5b06947e06b8e33b4f2c2a589b919ec.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Состояние потерпевшей в резонансном ДТП Марии Артемовой улучшилось, о чем стало известно после консилиума врачей, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей Князев."Сегодня мне рассказал ее супруг, что состояние здоровья улучшилось, был консилиум врачей",- сказал собеседник агентства.У Артемовой при поступлении в больницу диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Накануне Артемову официально признали потерпевшей по делу."Сторона защиты (Эдварда Била) предложила компенсировать материальный вред, стоимость автомобиля и поврежденных вещей, компенсацию морального вреда и расходы на лечение, которые предстоят", - сказал Князев. Он уточнил, что переговоры ведутся.По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил. Всего по делу несколько пострадавших.По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.Тверской суд Москвы 3 апреля избрал блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.

https://rsport.ria.ru/20210405/avariya-1604265668.html

https://ria.ru/20210402/davidych-1603885687.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), россия, москва, происшествия