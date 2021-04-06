Адвокат Эдварда Била рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП
17:59 06.04.2021 (обновлено: 18:22 06.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Состояние потерпевшей в резонансном ДТП Марии Артемовой улучшилось, о чем стало известно после консилиума врачей, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей Князев.
"Сегодня мне рассказал ее супруг, что состояние здоровья улучшилось, был консилиум врачей",- сказал собеседник агентства.
У Артемовой при поступлении в больницу диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Накануне Артемову официально признали потерпевшей по делу.
"Сторона защиты (Эдварда Била) предложила компенсировать материальный вред, стоимость автомобиля и поврежденных вещей, компенсацию морального вреда и расходы на лечение, которые предстоят", - сказал Князев. Он уточнил, что переговоры ведутся.
По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил. Всего по делу несколько пострадавших.
По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.
Тверской суд Москвы 3 апреля избрал блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.