Белозерцев отказался признать вину в незаконном хранении оружия
11:35 06.04.2021 (обновлено: 12:10 06.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на экране монитора в Мосгорсуде
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. На найденное у Ивана Белозерцева во время обыска оружие имеются лицензии, заявил РИА Новости адвокат экс-губернатора Пензенской области Алексей Шуварин.
"Оружие все было с лицензиями", - сказал собеседник агентства
Сегодня на заседании Мосгорсуда, рассматривавшего жалобы на арест бывшего губернатора, прокурор сообщил, что при обыске у Белозерцева было обнаружено незарегистрированное оружие.
Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, арестовавшей Белозерцева до 20 мая.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
21 марта, 13:30Биография Ивана Белозерцева