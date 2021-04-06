https://ria.ru/20210406/belozertsev-1604411300.html

Белозерцев отказался признать вину в незаконном хранении оружия

Белозерцев отказался признать вину в незаконном хранении оружия

На найденное у Ивана Белозерцева во время обыска оружие имеются лицензии, заявил РИА Новости адвокат экс-губернатора Пензенской области Алексей Шуварин. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:35

2021-04-06T11:35

2021-04-06T12:10

дело ивана белозерцева

россия

иван белозерцев

пензенская область

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. На найденное у Ивана Белозерцева во время обыска оружие имеются лицензии, заявил РИА Новости адвокат экс-губернатора Пензенской области Алексей Шуварин.Сегодня на заседании Мосгорсуда, рассматривавшего жалобы на арест бывшего губернатора, прокурор сообщил, что при обыске у Белозерцева было обнаружено незарегистрированное оружие.Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, арестовавшей Белозерцева до 20 мая.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602196852.html

россия

пензенская область

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дело ивана белозерцева, россия, иван белозерцев, пензенская область