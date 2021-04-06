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Белозерцев отказался признать вину в незаконном хранении оружия
Белозерцев отказался признать вину в незаконном хранении оружия
На найденное у Ивана Белозерцева во время обыска оружие имеются лицензии, заявил РИА Новости адвокат экс-губернатора Пензенской области Алексей Шуварин. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:35
2021-04-06T12:10
дело ивана белозерцева
россия
иван белозерцев
пензенская область
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. На найденное у Ивана Белозерцева во время обыска оружие имеются лицензии, заявил РИА Новости адвокат экс-губернатора Пензенской области Алексей Шуварин.Сегодня на заседании Мосгорсуда, рассматривавшего жалобы на арест бывшего губернатора, прокурор сообщил, что при обыске у Белозерцева было обнаружено незарегистрированное оружие.Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, арестовавшей Белозерцева до 20 мая.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
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дело ивана белозерцева, россия, иван белозерцев, пензенская область

Белозерцев отказался признать вину в незаконном хранении оружия

11:35 06.04.2021 (обновлено: 12:10 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на экране монитора в Мосгорсуде
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на экране монитора в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. На найденное у Ивана Белозерцева во время обыска оружие имеются лицензии, заявил РИА Новости адвокат экс-губернатора Пензенской области Алексей Шуварин.
"Оружие все было с лицензиями", - сказал собеседник агентства
Сегодня на заседании Мосгорсуда, рассматривавшего жалобы на арест бывшего губернатора, прокурор сообщил, что при обыске у Белозерцева было обнаружено незарегистрированное оружие.
Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, арестовавшей Белозерцева до 20 мая.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 13:30
Биография Ивана Белозерцева
 
Дело Ивана БелозерцеваРоссияИван БелозерцевПензенская область
 
 
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