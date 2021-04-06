https://ria.ru/20210406/basseyn-1604385372.html

Жительница Челябинска умерла в бассейне

Жительница Челябинска умерла в бассейне

Жительница Челябинска скончалась в бассейне во время занятий плаванием, идет проверка, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T08:37

2021-04-06T08:37

2021-04-06T08:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

челябинск

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр – РИА Новости. Жительница Челябинска скончалась в бассейне во время занятий плаванием, идет проверка, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.По данным СК, днем 5 апреля в бассейне, расположенном в Металлургическом районе Челябинска, обнаружено тело 64-летней местной жительницы. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.Реанимационные мероприятия, которые проводили прибывшие медики, остались безрезультатными, уточняется в сообщении.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210317/mladenets-1601720795.html

россия

челябинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, челябинская область, происшествия