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Жительница Челябинска умерла в бассейне
Жительница Челябинска умерла в бассейне
Жительница Челябинска скончалась в бассейне во время занятий плаванием, идет проверка, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T08:37
2021-04-06T08:37
россия
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр – РИА Новости. Жительница Челябинска скончалась в бассейне во время занятий плаванием, идет проверка, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.По данным СК, днем 5 апреля в бассейне, расположенном в Металлургическом районе Челябинска, обнаружено тело 64-летней местной жительницы. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.Реанимационные мероприятия, которые проводили прибывшие медики, остались безрезультатными, уточняется в сообщении.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, челябинская область, происшествия

Жительница Челябинска умерла в бассейне

08:37 06.04.2021
 
© Pixabay / Pixabay/526663Бассейн
Бассейн - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Pixabay / Pixabay/526663
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр – РИА Новости. Жительница Челябинска скончалась в бассейне во время занятий плаванием, идет проверка, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным СК, днем 5 апреля в бассейне, расположенном в Металлургическом районе Челябинска, обнаружено тело 64-летней местной жительницы. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, во время занятия по плаванию у женщины произошел инсульт", - говорится в сообщении.
Реанимационные мероприятия, которые проводили прибывшие медики, остались безрезультатными, уточняется в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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