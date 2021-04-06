https://ria.ru/20210406/basseyn-1604385372.html
Жительница Челябинска умерла в бассейне
Жительница Челябинска умерла в бассейне
Жительница Челябинска скончалась в бассейне во время занятий плаванием, идет проверка, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T08:37
2021-04-06T08:37
2021-04-06T08:37
россия
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587998837_0:119:1921:1199_1920x0_80_0_0_fa7f016b51f1086774241076f665e4f8.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр – РИА Новости. Жительница Челябинска скончалась в бассейне во время занятий плаванием, идет проверка, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.По данным СК, днем 5 апреля в бассейне, расположенном в Металлургическом районе Челябинска, обнаружено тело 64-летней местной жительницы. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.Реанимационные мероприятия, которые проводили прибывшие медики, остались безрезультатными, уточняется в сообщении.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210317/mladenets-1601720795.html
россия
челябинск
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587998837_0:0:1717:1288_1920x0_80_0_0_f0f728838310758e11be641958351077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр – РИА Новости.
Жительница Челябинска
скончалась в бассейне во время занятий плаванием, идет проверка, сообщило во вторник следственное управление СК
РФ по региону.
По данным СК, днем 5 апреля в бассейне, расположенном в Металлургическом районе Челябинска, обнаружено тело 64-летней местной жительницы. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области
организована доследственная проверка. По предварительным данным, во время занятия по плаванию у женщины произошел инсульт", - говорится в сообщении.
Реанимационные мероприятия, которые проводили прибывшие медики, остались безрезультатными, уточняется в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.