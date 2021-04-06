https://ria.ru/20210406/babariko-1727040135.html

Бабарико отказался давать дальнейшие показания в суде

Бабарико отказался давать дальнейшие показания в суде

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявил, что на этапе допроса пока отказывается давать дальнейшие показания в суде по уголовному... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:25

2021-04-06T15:25

2021-04-06T15:25

белгазпромбанк

виктор бабарико

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявил, что на этапе допроса пока отказывается давать дальнейшие показания в суде по уголовному делу Белгазпромбанка.Бабарико во вторник начал давать показания в суде. Ранее в ходе следствия он единственный из всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка вину не признал и отказался от дачи показаний."Я могу сказать, что в дальнейшем я пока не буду на этом этапе отвечать ни на какие вопросы и давать дополнительно каких-то разъяснений и показаний. Я считаю, что я достаточно много сказал по сути предъявленных обвинений", - сказал Бабарико.Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях. Разбирательство по уголовному делу Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, началось в Минске в феврале. Рассмотрение ведет Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Всего в уголовном деле восемь фигурантов.По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить максимальное наказание.

https://ria.ru/20210218/babariko-1597994622.html

https://ria.ru/20210329/babariko-1603253907.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгазпромбанк, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире