https://ria.ru/20210406/babariko-1727027913.html
Бабарико назвал свое уголовное преследование политически мотивированным
Бабарико назвал свое уголовное преследование политически мотивированным
Экс-глава Белгазпромбанка и бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявил, что считает свое уголовное преследование политически... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:32
2021-04-06T14:32
2021-04-06T14:52
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Экс-глава Белгазпромбанка и бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявил, что считает свое уголовное преследование политически мотивированным и категорически против него возражает.Бабарико во вторник начал давать показания в суде. Ранее в ходе следствия он единственный из всех фигурантов уголовного "дела Белгазпромбанка" вину не признал и отказался от дачи показаний.Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.Разбирательство по уголовному делу Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, началось в Минске в феврале. Рассмотрение ведет Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Всего в уголовном деле восемь фигурантов.По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить максимальное наказание.
https://ria.ru/20210218/babariko-1597994622.html
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире
МИНСК, 6 апр – РИА Новости.
Экс-глава Белгазпромбанка и бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико
заявил, что считает свое уголовное преследование политически мотивированным и категорически против него возражает.
Бабарико во вторник начал давать показания в суде. Ранее в ходе следствия он единственный из всех фигурантов уголовного "дела Белгазпромбанка
" вину не признал и отказался от дачи показаний.
"Что касается сути предъявленных обвинений и в целом по уголовному преследованию, я считаю, что в отношении меня, в отношении моего сына, в отношении моих друзей и близких мне людей, а также в отношении моих коллег и партнеров все эти уголовные преследования и обвинения... абсолютно необоснованные, категорически против них возражаю и считаю, что они политически мотивированы. Они не преследуют целью установление вины, доказательство этой вины, они преследуют только одну цель изначально: неучастие мое в политическом процессе, а именно - в выборах президента Республики Беларусь" - заявил Бабарико.
Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии
. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.
Разбирательство по уголовному делу Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, началось в Минске
в феврале. Рассмотрение ведет Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Всего в уголовном деле восемь фигурантов.
По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.
Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить максимальное наказание.