https://ria.ru/20210406/avto-1604378914.html
Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
Газета "Аргументы и Факты" назвала способ определить точный пробег при покупке подержанного автомобиля. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T03:51
2021-04-06T03:51
2021-04-06T03:51
россия
авто
общество
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Газета "Аргументы и Факты" назвала способ определить точный пробег при покупке подержанного автомобиля.Издание отмечает, что в России практически у всех машин возрастом более 15 лет скручивают пробег, но есть несколько способов, помогающих определить приблизительное или точное количество пройденных километров у любого транспортного средства.Если авто оборудовано цифровыми приборами, то показатели пробега при вмешательстве не исчезают бесследно и хранятся в памяти электронного блока управления (ЭБУ) или в управляющей электронике различных систем. Как объясняет издание, получить такую информацию можно благодаря специальным сканерам, которые собирают данные от всех опций машины и создают список с показателями пробега от разных устройств. Подобный анализ можно осуществить при комплексной диагностике машины в дилерском центре.На старых карбюраторных авто нужно обратить внимания на цифры механического прибора: если они стоят неровно относительно друг друга, то это может говорить о внесении изменений в показатели одометра.Также издание рассказало о визуальных способах определить реальный пробег автомобиля. Так, коврик на водительском месте сильно протрется к 50 тысячам километров пробега, а к 80 тысячам начнет лосниться и блестеть кожа на руле. Обилие сколов, трещин, разводов и потертостей на кузове, а также пожелтевшие фары говорят о пробеге свыше 100 тысяч километров.После 150 тысяч вытягивается и топорщится складками кожа на водительском сиденье, а потертый, неопрятный салон и сошедшая по краям резиновая накладка педалей – признак авто, прошедших более 200 тысяч километров. Пробег более 250 тысяч километров можно распознать по заметным потертостям от щеток стеклоочистителей на лобовом стекле.Расшатанные и плохо фиксирующиеся двери, как правило, говорят о пробеге свыше 300 тысяч километров, а после 400 тысяч из-за усталости металла продавливается пассажирский диван или частично деформируется подушка водительского сиденья.
https://ria.ru/20210124/avto-1594331123.html
https://ria.ru/20210405/maslo-1604222136.html
https://ria.ru/20210404/avtomobili-1604149184.html
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РИА Новости
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россия, авто, общество
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Газета "Аргументы и Факты
" назвала способ определить точный пробег при покупке подержанного автомобиля.
Издание отмечает, что в России практически у всех машин возрастом более 15 лет скручивают пробег, но есть несколько способов, помогающих определить приблизительное или точное количество пройденных километров у любого транспортного средства.
Если авто
оборудовано цифровыми приборами, то показатели пробега при вмешательстве не исчезают бесследно и хранятся в памяти электронного блока управления (ЭБУ) или в управляющей электронике различных систем. Как объясняет издание, получить такую информацию можно благодаря специальным сканерам, которые собирают данные от всех опций машины и создают список с показателями пробега от разных устройств. Подобный анализ можно осуществить при комплексной диагностике машины в дилерском центре.
На старых карбюраторных авто нужно обратить внимания на цифры механического прибора: если они стоят неровно относительно друг друга, то это может говорить о внесении изменений в показатели одометра.
Также издание рассказало о визуальных способах определить реальный пробег автомобиля. Так, коврик на водительском месте сильно протрется к 50 тысячам километров пробега, а к 80 тысячам начнет лосниться и блестеть кожа на руле. Обилие сколов, трещин, разводов и потертостей на кузове, а также пожелтевшие фары говорят о пробеге свыше 100 тысяч километров.
После 150 тысяч вытягивается и топорщится складками кожа на водительском сиденье, а потертый, неопрятный салон и сошедшая по краям резиновая накладка педалей – признак авто, прошедших более 200 тысяч километров. Пробег более 250 тысяч километров можно распознать по заметным потертостям от щеток стеклоочистителей на лобовом стекле.
Расшатанные и плохо фиксирующиеся двери, как правило, говорят о пробеге свыше 300 тысяч километров, а после 400 тысяч из-за усталости металла продавливается пассажирский диван или частично деформируется подушка водительского сиденья.