Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/avto-1604378914.html
Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
Газета "Аргументы и Факты" назвала способ определить точный пробег при покупке подержанного автомобиля. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T03:51
2021-04-06T03:51
россия
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151952/84/1519528438_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_8226564dafdfc4ce358d9c2674d51bc2.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Газета "Аргументы и Факты" назвала способ определить точный пробег при покупке подержанного автомобиля.Издание отмечает, что в России практически у всех машин возрастом более 15 лет скручивают пробег, но есть несколько способов, помогающих определить приблизительное или точное количество пройденных километров у любого транспортного средства.Если авто оборудовано цифровыми приборами, то показатели пробега при вмешательстве не исчезают бесследно и хранятся в памяти электронного блока управления (ЭБУ) или в управляющей электронике различных систем. Как объясняет издание, получить такую информацию можно благодаря специальным сканерам, которые собирают данные от всех опций машины и создают список с показателями пробега от разных устройств. Подобный анализ можно осуществить при комплексной диагностике машины в дилерском центре.На старых карбюраторных авто нужно обратить внимания на цифры механического прибора: если они стоят неровно относительно друг друга, то это может говорить о внесении изменений в показатели одометра.Также издание рассказало о визуальных способах определить реальный пробег автомобиля. Так, коврик на водительском месте сильно протрется к 50 тысячам километров пробега, а к 80 тысячам начнет лосниться и блестеть кожа на руле. Обилие сколов, трещин, разводов и потертостей на кузове, а также пожелтевшие фары говорят о пробеге свыше 100 тысяч километров.После 150 тысяч вытягивается и топорщится складками кожа на водительском сиденье, а потертый, неопрятный салон и сошедшая по краям резиновая накладка педалей – признак авто, прошедших более 200 тысяч километров. Пробег более 250 тысяч километров можно распознать по заметным потертостям от щеток стеклоочистителей на лобовом стекле.Расшатанные и плохо фиксирующиеся двери, как правило, говорят о пробеге свыше 300 тысяч километров, а после 400 тысяч из-за усталости металла продавливается пассажирский диван или частично деформируется подушка водительского сиденья.
https://ria.ru/20210124/avto-1594331123.html
https://ria.ru/20210405/maslo-1604222136.html
https://ria.ru/20210404/avtomobili-1604149184.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151952/84/1519528438_116:0:1883:1325_1920x0_80_0_0_b7a237687e68a674e469712d9487c35d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, авто, общество

Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто

03:51 06.04.2021
 
© Depositphotos / dmitrimaruta / Перейти в фотобанкСалон автомобиля
Салон автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Depositphotos / dmitrimaruta
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Газета "Аргументы и Факты" назвала способ определить точный пробег при покупке подержанного автомобиля.
Издание отмечает, что в России практически у всех машин возрастом более 15 лет скручивают пробег, но есть несколько способов, помогающих определить приблизительное или точное количество пройденных километров у любого транспортного средства.
Автомобиль на снежной дороге - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 03:14
Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Если авто оборудовано цифровыми приборами, то показатели пробега при вмешательстве не исчезают бесследно и хранятся в памяти электронного блока управления (ЭБУ) или в управляющей электронике различных систем. Как объясняет издание, получить такую информацию можно благодаря специальным сканерам, которые собирают данные от всех опций машины и создают список с показателями пробега от разных устройств. Подобный анализ можно осуществить при комплексной диагностике машины в дилерском центре.
На старых карбюраторных авто нужно обратить внимания на цифры механического прибора: если они стоят неровно относительно друг друга, то это может говорить о внесении изменений в показатели одометра.
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Вчера, 06:04
Названы четыре веские причины поменять моторное масло сейчас
Также издание рассказало о визуальных способах определить реальный пробег автомобиля. Так, коврик на водительском месте сильно протрется к 50 тысячам километров пробега, а к 80 тысячам начнет лосниться и блестеть кожа на руле. Обилие сколов, трещин, разводов и потертостей на кузове, а также пожелтевшие фары говорят о пробеге свыше 100 тысяч километров.
После 150 тысяч вытягивается и топорщится складками кожа на водительском сиденье, а потертый, неопрятный салон и сошедшая по краям резиновая накладка педалей – признак авто, прошедших более 200 тысяч километров. Пробег более 250 тысяч километров можно распознать по заметным потертостям от щеток стеклоочистителей на лобовом стекле.
Расшатанные и плохо фиксирующиеся двери, как правило, говорят о пробеге свыше 300 тысяч километров, а после 400 тысяч из-за усталости металла продавливается пассажирский диван или частично деформируется подушка водительского сиденья.
Продажа автомобилей с пробегом - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 10:09
В России резко выросли цены на подержанные автомобили
 
РоссияАвтоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния