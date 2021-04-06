Центральную улицу Южно-Сахалинска залило кипятком после аварии
16:21 06.04.2021 (обновлено: 16:40 06.04.2021)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр - РИА Новости. Потоки кипятка текут из подвала одного из домов в Южно-Сахалинске после масштабной коммунальной аварии, авария произошла после перезапуска городской системы водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.
Местные жители сообщают, что кипятком залило пешеходные зоны и парковку в районе центральной улицы Пушкина.
"Порыв, вероятно, спровоцировал гидроудар, который произошел после перезапуска городской системы водоснабжения. Наши специалисты постарались сделать максимум возможного, чтобы уже ночью у горожан в квартирах была вода. Дежурная бригада выехала на улицу Пушкина, на месте разберутся", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Южно-Сахалинска.
Ранее в мэрии сообщили о возможных перебоях с водоснабжением в городском округе, связанных с обесточиванием водозаборов и насосных станций.
Во вторник в 17.40 (9.40 мск) произошло аварийное отключение шин на подстанции "Южно-Сахалинская", которая обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы острова. Это привело к нарушению электроснабжения районов в центральной и южной части Сахалина. Без света на Сахалине остались около 400 тысяч человек, и, как сообщило минэнерго, полностью восстановить электроснабжение всех потребителей удалось в 21.21 (13.21 мск).