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Центральную улицу Южно-Сахалинска залило кипятком после аварии
Центральную улицу Южно-Сахалинска залило кипятком после аварии
Потоки кипятка текут из подвала одного из домов в Южно-Сахалинске после масштабной коммунальной аварии, авария произошла после перезапуска городской системы... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:21
2021-04-06T16:40
сахалин
южно-сахалинск
пушкин
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр - РИА Новости. Потоки кипятка текут из подвала одного из домов в Южно-Сахалинске после масштабной коммунальной аварии, авария произошла после перезапуска городской системы водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.Местные жители сообщают, что кипятком залило пешеходные зоны и парковку в районе центральной улицы Пушкина.Ранее в мэрии сообщили о возможных перебоях с водоснабжением в городском округе, связанных с обесточиванием водозаборов и насосных станций.Во вторник в 17.40 (9.40 мск) произошло аварийное отключение шин на подстанции "Южно-Сахалинская", которая обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы острова. Это привело к нарушению электроснабжения районов в центральной и южной части Сахалина. Без света на Сахалине остались около 400 тысяч человек, и, как сообщило минэнерго, полностью восстановить электроснабжение всех потребителей удалось в 21.21 (13.21 мск).
https://ria.ru/20210402/avariya-1603916690.html
сахалин
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Авария в Южно-Сахалинске: по дорогам течет кипяток
Потоки кипятка текут из подвала одного из домов в Южно-Сахалинске после масштабной коммунальной аварии, авария произошла после перезапуска городской системы водоснабжения.
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сахалин, южно-сахалинск, пушкин, происшествия

Центральную улицу Южно-Сахалинска залило кипятком после аварии

16:21 06.04.2021 (обновлено: 16:40 06.04.2021)
 
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр - РИА Новости. Потоки кипятка текут из подвала одного из домов в Южно-Сахалинске после масштабной коммунальной аварии, авария произошла после перезапуска городской системы водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.
Местные жители сообщают, что кипятком залило пешеходные зоны и парковку в районе центральной улицы Пушкина.
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"Порыв, вероятно, спровоцировал гидроудар, который произошел после перезапуска городской системы водоснабжения. Наши специалисты постарались сделать максимум возможного, чтобы уже ночью у горожан в квартирах была вода. Дежурная бригада выехала на улицу Пушкина, на месте разберутся", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Южно-Сахалинска.
Ранее в мэрии сообщили о возможных перебоях с водоснабжением в городском округе, связанных с обесточиванием водозаборов и насосных станций.
Во вторник в 17.40 (9.40 мск) произошло аварийное отключение шин на подстанции "Южно-Сахалинская", которая обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы острова. Это привело к нарушению электроснабжения районов в центральной и южной части Сахалина. Без света на Сахалине остались около 400 тысяч человек, и, как сообщило минэнерго, полностью восстановить электроснабжение всех потребителей удалось в 21.21 (13.21 мск).
 
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