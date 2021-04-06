https://ria.ru/20210406/avariya-1727053168.html

Центральную улицу Южно-Сахалинска залило кипятком после аварии

Центральную улицу Южно-Сахалинска залило кипятком после аварии

Потоки кипятка текут из подвала одного из домов в Южно-Сахалинске после масштабной коммунальной аварии, авария произошла после перезапуска городской системы... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:21

2021-04-06T16:21

2021-04-06T16:40

сахалин

южно-сахалинск

пушкин

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр - РИА Новости. Потоки кипятка текут из подвала одного из домов в Южно-Сахалинске после масштабной коммунальной аварии, авария произошла после перезапуска городской системы водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.Местные жители сообщают, что кипятком залило пешеходные зоны и парковку в районе центральной улицы Пушкина.Ранее в мэрии сообщили о возможных перебоях с водоснабжением в городском округе, связанных с обесточиванием водозаборов и насосных станций.Во вторник в 17.40 (9.40 мск) произошло аварийное отключение шин на подстанции "Южно-Сахалинская", которая обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы острова. Это привело к нарушению электроснабжения районов в центральной и южной части Сахалина. Без света на Сахалине остались около 400 тысяч человек, и, как сообщило минэнерго, полностью восстановить электроснабжение всех потребителей удалось в 21.21 (13.21 мск).

https://ria.ru/20210402/avariya-1603916690.html

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южно-сахалинск

пушкин

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Авария в Южно-Сахалинске: по дорогам течет кипяток Потоки кипятка текут из подвала одного из домов в Южно-Сахалинске после масштабной коммунальной аварии, авария произошла после перезапуска городской системы водоснабжения. 2021-04-06T16:21 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, южно-сахалинск, пушкин, происшествия