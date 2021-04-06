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В Новой Москве столкнулись сразу шесть автомобилей
В Новой Москве столкнулись сразу шесть автомобилей
Сразу шесть легковых автомобилей столкнулись на Калужском шоссе в новой Москве, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:51
2021-04-06T11:51
2021-04-06T11:52
новая москва
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сразу шесть легковых автомобилей столкнулись на Калужском шоссе в новой Москве, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, информация о пострадавших и обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20210405/dtp-1604335929.html
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новая москва, происшествия