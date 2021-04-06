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В Новой Москве столкнулись сразу шесть автомобилей
В Новой Москве столкнулись сразу шесть автомобилей
Сразу шесть легковых автомобилей столкнулись на Калужском шоссе в новой Москве, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.04.2021
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новая москва
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сразу шесть легковых автомобилей столкнулись на Калужском шоссе в новой Москве, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, информация о пострадавших и обстоятельства происшествия выясняются.
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новая москва, происшествия

В Новой Москве столкнулись сразу шесть автомобилей

11:51 06.04.2021 (обновлено: 11:52 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сразу шесть легковых автомобилей столкнулись на Калужском шоссе в новой Москве, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 22-м километре Калужского шоссе произошло ДТП с участием шести автомашин", - сказал собеседник агентства.
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Новая МоскваПроисшествия
 
 
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