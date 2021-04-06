https://ria.ru/20210406/astrazeneca-1727102341.html

WSJ: AstraZeneca приостановила испытания вакцины на детях и подростках

WSJ: AstraZeneca приостановила испытания вакцины на детях и подростках

Оксфордский университет и компания AstraZeneca приостановили вакцинацию в рамках испытаний своей прививки от коронавируса на детях и подростках в Великобритании РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T21:06

2021-04-06T21:06

2021-04-06T21:38

евросоюз

оксфордский университет

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

astrazeneca

оксфорд

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Оксфордский университет и компания AstraZeneca приостановили вакцинацию в рамках испытаний своей прививки от коронавируса на детях и подростках в Великобритании на фоне ситуации с образованием тромбов у взрослых, сообщает газета Wall Street Journal.По словам представителя Оксфорда, никаких проблем в ходе испытаний не было, однако университет ожидает дополнительной информации от британского регулятора перед тем, как продолжить вакцинацию детей и подростков.Планируется, что в этих испытаниях будут принимать участие 300 добровольцев из Британии, при этом 200 должны получить вакцину, а остальные - плацебо. Оксфорд не сообщил, сколько детей и подростков уже получили вакцину в рамках испытаний.В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран.Некоторые государства Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметив, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование вакцины.Во вторник глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает, что связь между вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca и случаями тромбоза существует, и ведет изучение закономерностей.

https://ria.ru/20210406/astrazeneca-1727083170.html

оксфорд

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евросоюз, оксфордский университет, вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфорд, в мире