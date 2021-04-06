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ВОЗ не видит связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов
ВОЗ не видит связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов
Всемирная организация здравоохранения ежедневно получает данные о вакцине AstraZeneca, на данный момент не видит связи между вакцинацией этим препаратом и... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:35
2021-04-06T18:35
2021-04-06T18:36
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вакцина astrazeneca
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ЖЕНЕВА, 6 апр - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения ежедневно получает данные о вакцине AstraZeneca, на данный момент не видит связи между вакцинацией этим препаратом и образованием тромбов, заявил на брифинге директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар.Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) признает связь между вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca и случаями тромбоза. Об этом в интервью газете Il Messaggero заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери."Сейчас существует ряд комитетов и регулирующих органов, которые смотрят на данные, и новые данные поступают каждый день, и оценивают эти данные. Таким образом, на данный момент нет никакой связи между вакциной и случаями тромбоэмболии", - сказал он.Глава департамента ВОЗ подчеркнул, что польза от вакцины AstraZeneca превышает риски.
РИА Новости
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , воз, в мире