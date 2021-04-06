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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/astrazeneca-1727083170.html
ВОЗ не видит связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов
ВОЗ не видит связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов
Всемирная организация здравоохранения ежедневно получает данные о вакцине AstraZeneca, на данный момент не видит связи между вакцинацией этим препаратом и... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:35
2021-04-06T18:36
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 6 апр - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения ежедневно получает данные о вакцине AstraZeneca, на данный момент не видит связи между вакцинацией этим препаратом и образованием тромбов, заявил на брифинге директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар.Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) признает связь между вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca и случаями тромбоза. Об этом в интервью газете Il Messaggero заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери."Сейчас существует ряд комитетов и регулирующих органов, которые смотрят на данные, и новые данные поступают каждый день, и оценивают эти данные. Таким образом, на данный момент нет никакой связи между вакциной и случаями тромбоэмболии", - сказал он.Глава департамента ВОЗ подчеркнул, что польза от вакцины AstraZeneca превышает риски.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , воз, в мире

ВОЗ не видит связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов

18:35 06.04.2021 (обновлено: 18:36 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ЖЕНЕВА, 6 апр - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения ежедневно получает данные о вакцине AstraZeneca, на данный момент не видит связи между вакцинацией этим препаратом и образованием тромбов, заявил на брифинге директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар.
Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) признает связь между вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca и случаями тромбоза. Об этом в интервью газете Il Messaggero заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери.
"Сейчас существует ряд комитетов и регулирующих органов, которые смотрят на данные, и новые данные поступают каждый день, и оценивают эти данные. Таким образом, на данный момент нет никакой связи между вакциной и случаями тромбоэмболии", - сказал он.
Глава департамента ВОЗ подчеркнул, что польза от вакцины AstraZeneca превышает риски.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaВОЗВ мире
 
 
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