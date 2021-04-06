https://ria.ru/20210406/astrazeneca-1604447689.html

ЕС заблокировал поставки 3,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca в Австралию

ЕС заблокировал поставки 3,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca в Австралию

Европейский союз заблокировал поставки 3,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca в Австралию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:14

2021-04-06T14:14

2021-04-06T17:42

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

скотт моррисон

astrazeneca

еврокомиссия

евросоюз

австралия

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Европейский союз заблокировал поставки 3,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca в Австралию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Австралии.Ранее отмечалось, что в начале марта было отказано в экспорте 250 тысяч доз вакцины от AstraZeneca в Австралию из-за задержек с обеспечением самого Евросоюза этим препаратом.Как отмечает агентство, уже сейчас кампания по вакцинации в Австралии отстает на 83% от первоначального графика."Мы не теряем надежды, но мы перестали учитывать их в ожидаемых поставках", - отметил источник.Телеканал ABC сообщает, что премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что процесс вакцинации в стране был затруднен из-за проблем с поставками, в частности, были заблокированы поставки 3,1 миллиона доз."В начале января мы ожидали, что получим эти 3,1 миллиона вакцин. Эти 3,1 миллиона вакцин не были поставлены в Австралию", - приводит телеканал его слова."Мы не можем подтвердить какое-либо новое решение по блокировке экспорта вакцин в Австралию или иную страну", - заявил в ходе брифинга с журналистами представитель Еврокомиссии. Представитель ЕК напомнил, что ранее была заблокирована одна заявка на экспорт за время действия механизма мониторинга экспорта - в Австралию. Однако это известный факт, новых блокировок ЕК не подтверждает.По последним данным, к понедельнику в Австралии было сделано 854 983 прививки вакцинами Pfizer и AstraZeneca.Еврокомиссия в конце января согласовала механизм контроля за экспортом вакцин против коронавируса, произведённых в ЕС, в качестве реакции на задержки в их поставках в государства союза. В рамках этого механизма страна союза принимает решение о возможности экспорта препарата, а Еврокомиссия утверждает или отклоняет такое решение. Однако из этой схемы исключены порядка 90 государств, среди которых, к примеру, страны-соседи ЕС, балканские государства.

https://ria.ru/20210406/astrazeneca-1604427455.html

австралия

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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, скотт моррисон, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, австралия, в мире