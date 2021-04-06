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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/astrazeneca-1604447689.html
ЕС заблокировал поставки 3,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca в Австралию
ЕС заблокировал поставки 3,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca в Австралию
Европейский союз заблокировал поставки 3,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca в Австралию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:14
2021-04-06T17:42
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
скотт моррисон
astrazeneca
еврокомиссия
евросоюз
австралия
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Европейский союз заблокировал поставки 3,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca в Австралию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Австралии.Ранее отмечалось, что в начале марта было отказано в экспорте 250 тысяч доз вакцины от AstraZeneca в Австралию из-за задержек с обеспечением самого Евросоюза этим препаратом.Как отмечает агентство, уже сейчас кампания по вакцинации в Австралии отстает на 83% от первоначального графика."Мы не теряем надежды, но мы перестали учитывать их в ожидаемых поставках", - отметил источник.Телеканал ABC сообщает, что премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что процесс вакцинации в стране был затруднен из-за проблем с поставками, в частности, были заблокированы поставки 3,1 миллиона доз."В начале января мы ожидали, что получим эти 3,1 миллиона вакцин. Эти 3,1 миллиона вакцин не были поставлены в Австралию", - приводит телеканал его слова."Мы не можем подтвердить какое-либо новое решение по блокировке экспорта вакцин в Австралию или иную страну", - заявил в ходе брифинга с журналистами представитель Еврокомиссии. Представитель ЕК напомнил, что ранее была заблокирована одна заявка на экспорт за время действия механизма мониторинга экспорта - в Австралию. Однако это известный факт, новых блокировок ЕК не подтверждает.По последним данным, к понедельнику в Австралии было сделано 854 983 прививки вакцинами Pfizer и AstraZeneca.Еврокомиссия в конце января согласовала механизм контроля за экспортом вакцин против коронавируса, произведённых в ЕС, в качестве реакции на задержки в их поставках в государства союза. В рамках этого механизма страна союза принимает решение о возможности экспорта препарата, а Еврокомиссия утверждает или отклоняет такое решение. Однако из этой схемы исключены порядка 90 государств, среди которых, к примеру, страны-соседи ЕС, балканские государства.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, скотт моррисон, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, австралия, в мире

ЕС заблокировал поставки 3,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca в Австралию

14:14 06.04.2021 (обновлено: 17:42 06.04.2021)
 
© REUTERS / Remo CasilliМедицинский работник с вакциной от коронавируса Oxford-AstraZeneca в центре массовой вакцинации на территории военного городка Чеккиньола в Риме
Медицинский работник с вакциной от коронавируса Oxford-AstraZeneca в центре массовой вакцинации на территории военного городка Чеккиньола в Риме - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© REUTERS / Remo Casilli
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Европейский союз заблокировал поставки 3,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca в Австралию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Австралии.
Ранее отмечалось, что в начале марта было отказано в экспорте 250 тысяч доз вакцины от AstraZeneca в Австралию из-за задержек с обеспечением самого Евросоюза этим препаратом.
Как отмечает агентство, уже сейчас кампания по вакцинации в Австралии отстает на 83% от первоначального графика.

"На данный момент они заблокировали 3,1 миллиона доз", - приводит агентство слова неназванного источника, который добавил, что было получено только 300 тысяч доз, и еще 400 тысяч должны быть доставлены к концу апреля.

"Мы не теряем надежды, но мы перестали учитывать их в ожидаемых поставках", - отметил источник.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
13:00Распространение коронавируса
В ЕС подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза
Телеканал ABC сообщает, что премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что процесс вакцинации в стране был затруднен из-за проблем с поставками, в частности, были заблокированы поставки 3,1 миллиона доз.
"В начале января мы ожидали, что получим эти 3,1 миллиона вакцин. Эти 3,1 миллиона вакцин не были поставлены в Австралию", - приводит телеканал его слова.
"Мы не можем подтвердить какое-либо новое решение по блокировке экспорта вакцин в Австралию или иную страну", - заявил в ходе брифинга с журналистами представитель Еврокомиссии. Представитель ЕК напомнил, что ранее была заблокирована одна заявка на экспорт за время действия механизма мониторинга экспорта - в Австралию. Однако это известный факт, новых блокировок ЕК не подтверждает.
По последним данным, к понедельнику в Австралии было сделано 854 983 прививки вакцинами Pfizer и AstraZeneca.
Еврокомиссия в конце января согласовала механизм контроля за экспортом вакцин против коронавируса, произведённых в ЕС, в качестве реакции на задержки в их поставках в государства союза. В рамках этого механизма страна союза принимает решение о возможности экспорта препарата, а Еврокомиссия утверждает или отклоняет такое решение. Однако из этой схемы исключены порядка 90 государств, среди которых, к примеру, страны-соседи ЕС, балканские государства.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19Скотт МоррисонAstraZenecaЕврокомиссияЕвросоюзАвстралияВ мире
 
 
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