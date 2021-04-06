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В ЕС подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза
В ЕС подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает, что связь между вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca и случаями тромбоза... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:00
2021-04-06T14:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
евросоюз
в мире
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РИМ, 6 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает, что связь между вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca и случаями тромбоза действительно есть. Об этом заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.Однако причины такой реакции остаются неизвестными, подчеркнул Кавалери. По его словам, исследования еще далеки от завершения. Заявление Кавалери прокомментировал заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери. Он допустил, что EMA может рекомендовать не использовать вакцину AstraZeneca определенным возрастным категориям. При этом министр отметил, что случаев тромбоза очень мало на фоне миллионов сделанных прививок. "Нет и тени сомнения, что соотношение риска и пользы остается положительным", — считает Силери.Вакцина для профилактики коронавируса разработана британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Она создана на основе аденовирусных векторов обезьяны. В конце января Еврокомиссия разрешила использовать ее на территории Евросоюза.Но в марте стали появляться сообщения об опасных осложнениях у некоторых пациентов. Первой тревогу забила Австрия — у одного привившегося диагностировали множественный тромбоз и он умер через десять дней после вакцинации, другого госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией стали сообщать о тромбоэмболических осложнениях и другие страны. В результате некоторые государства ЕС решили приостановить использование вакцины. При этом EMA заявляло, что его эксперты не выявили связи вакцинации и случаев тромбоза, что вакцина эффективна и безопасна, а преимущества ее применения значительно превышают возможные риски.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, в мире

В ЕС подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

13:00 06.04.2021 (обновлено: 14:18 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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РИМ, 6 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает, что связь между вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca и случаями тромбоза действительно есть. Об этом заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Сейчас все труднее говорить об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией AstraZeneca и очень редкими случаями тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов. Ясно, что она есть", — сказал он.

Однако причины такой реакции остаются неизвестными, подчеркнул Кавалери. По его словам, исследования еще далеки от завершения.

"Если вкратце: в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит", — пояснил он.

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Заявление Кавалери прокомментировал заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери. Он допустил, что EMA может рекомендовать не использовать вакцину AstraZeneca определенным возрастным категориям. При этом министр отметил, что случаев тромбоза очень мало на фоне миллионов сделанных прививок. "Нет и тени сомнения, что соотношение риска и пользы остается положительным", — считает Силери.
Вакцина для профилактики коронавируса разработана британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Она создана на основе аденовирусных векторов обезьяны. В конце января Еврокомиссия разрешила использовать ее на территории Евросоюза.
Но в марте стали появляться сообщения об опасных осложнениях у некоторых пациентов. Первой тревогу забила Австрия — у одного привившегося диагностировали множественный тромбоз и он умер через десять дней после вакцинации, другого госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией стали сообщать о тромбоэмболических осложнениях и другие страны.
В результате некоторые государства ЕС решили приостановить использование вакцины. При этом EMA заявляло, что его эксперты не выявили связи вакцинации и случаев тромбоза, что вакцина эффективна и безопасна, а преимущества ее применения значительно превышают возможные риски.
 
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