https://ria.ru/20210406/astrazeneca-1604427455.html

В ЕС подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

В ЕС подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает, что связь между вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca и случаями тромбоза... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:00

2021-04-06T13:00

2021-04-06T14:18

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

евросоюз

в мире

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РИМ, 6 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает, что связь между вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca и случаями тромбоза действительно есть. Об этом заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.Однако причины такой реакции остаются неизвестными, подчеркнул Кавалери. По его словам, исследования еще далеки от завершения. Заявление Кавалери прокомментировал заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери. Он допустил, что EMA может рекомендовать не использовать вакцину AstraZeneca определенным возрастным категориям. При этом министр отметил, что случаев тромбоза очень мало на фоне миллионов сделанных прививок. "Нет и тени сомнения, что соотношение риска и пользы остается положительным", — считает Силери.Вакцина для профилактики коронавируса разработана британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Она создана на основе аденовирусных векторов обезьяны. В конце января Еврокомиссия разрешила использовать ее на территории Евросоюза.Но в марте стали появляться сообщения об опасных осложнениях у некоторых пациентов. Первой тревогу забила Австрия — у одного привившегося диагностировали множественный тромбоз и он умер через десять дней после вакцинации, другого госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией стали сообщать о тромбоэмболических осложнениях и другие страны. В результате некоторые государства ЕС решили приостановить использование вакцины. При этом EMA заявляло, что его эксперты не выявили связи вакцинации и случаев тромбоза, что вакцина эффективна и безопасна, а преимущества ее применения значительно превышают возможные риски.

https://ria.ru/20210330/germaniya-1603535212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, в мире