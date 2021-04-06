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Россия и США обменялись данными о ядерных арсеналах
Россия и США обменялись данными о ядерных арсеналах
Россия и США впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) обменялись данными о количестве ракет и ядерных... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-06T17:21
2021-04-07T03:11
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россия и США впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) обменялись данными о количестве ракет и ядерных боеголовок, следует из сообщения американского Госдепартамента.Обе ядерные сверхдержавы обмениваются информацией о стратегических силах раз в полгода. Последний раз это случилось по состоянию на 1 сентября 2020-го.Согласно обновленным данным, за полгода Россия увеличила количество ядерных боеголовок на девять, а США — сократили на 100.Так, на 1 марта у России были развернуты 517 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках (в сентябре было 510), у США — 651 (в сентябре — 675).У России на этих носителях располагается 1456 боеголовок (в сентябре — 1447), а у США — 1357 (в сентябре — 1457).Кроме того, Россия на три увеличила число развернутых и неразвернутых пусковых установок — теперь их 767, а у США — 800, как было и в сентябре.Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Этого удалось достичь, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. Срок договора, который остается последним действующим между Россией и США документом по теме разоружения, истекал 5 февраля 2021-го. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и настаивал на выработке нового соглашения с участием Китая. Переговоры ни к чему не привели, и это грозило развалом всей системы стратегической стабильности. Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден высказался за продление договора без дополнительных условий. В конце января СНВ-3 продлили еще на пять лет.
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россия, сша, в мире

Россия и США обменялись данными о ядерных арсеналах

17:21 06.04.2021 (обновлено: 03:11 07.04.2021)
 
© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россия и США впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) обменялись данными о количестве ракет и ядерных боеголовок, следует из сообщения американского Госдепартамента.
Обе ядерные сверхдержавы обмениваются информацией о стратегических силах раз в полгода. Последний раз это случилось по состоянию на 1 сентября 2020-го.
Согласно обновленным данным, за полгода Россия увеличила количество ядерных боеголовок на девять, а США — сократили на 100.
Так, на 1 марта у России были развернуты 517 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках (в сентябре было 510), у США — 651 (в сентябре — 675).
У России на этих носителях располагается 1456 боеголовок (в сентябре — 1447), а у США — 1357 (в сентябре — 1457).
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Кроме того, Россия на три увеличила число развернутых и неразвернутых пусковых установок — теперь их 767, а у США — 800, как было и в сентябре.
Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Этого удалось достичь, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях.
Срок договора, который остается последним действующим между Россией и США документом по теме разоружения, истекал 5 февраля 2021-го. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и настаивал на выработке нового соглашения с участием Китая. Переговоры ни к чему не привели, и это грозило развалом всей системы стратегической стабильности. Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден высказался за продление договора без дополнительных условий. В конце января СНВ-3 продлили еще на пять лет.
 
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