https://ria.ru/20210406/apple-1604421142.html
Появились подробности о приставке Apple TV нового поколения
Появились подробности о приставке Apple TV нового поколения
Компания Apple все-таки обновит приставку Apple TV, дав ей новые возможности. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на инсайдеров. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:35
2021-04-06T12:35
2021-04-06T12:35
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Компания Apple все-таки обновит приставку Apple TV, дав ей новые возможности. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на инсайдеров.Упоминания о новом поколении ТВ-приставки появилось в коде бета-версии tvOS 14.5. Среди прочего, в нем упоминается, что устройство поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. Для реализации этого нужен соответствующий монитор или телевизор.Значительно изменится аппаратная часть приставки, которая будет основана на однокристальной системе Apple A14 Bionic. Аналогичный процессор применен в смартфоне iPhone 12.У Apple TV будет новый пульт дистанционного управления с поддержкой поиска со смартфона. Купертино может выпустить и специальный геймпад для Apple TV.Новое поколение Apple TV представят до конца 2021 года. Базовому варианту с накопителем 64 ГБ сетевые информаторы приписывают цену в 150 долларов (11 000 рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20210331/apple-1603595199.html
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