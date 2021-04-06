https://ria.ru/20210406/apple-1604421142.html

Появились подробности о приставке Apple TV нового поколения

Появились подробности о приставке Apple TV нового поколения

Компания Apple все-таки обновит приставку Apple TV, дав ей новые возможности. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на инсайдеров. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:35

2021-04-06T12:35

2021-04-06T12:35

наука

apple iphone

apple

купертино

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/90542/03/905420356_0:28:1875:1083_1920x0_80_0_0_0e40c51f0bbe1f9e68f1afe7065e0962.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Компания Apple все-таки обновит приставку Apple TV, дав ей новые возможности. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на инсайдеров.Упоминания о новом поколении ТВ-приставки появилось в коде бета-версии tvOS 14.5. Среди прочего, в нем упоминается, что устройство поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. Для реализации этого нужен соответствующий монитор или телевизор.Значительно изменится аппаратная часть приставки, которая будет основана на однокристальной системе Apple A14 Bionic. Аналогичный процессор применен в смартфоне iPhone 12.У Apple TV будет новый пульт дистанционного управления с поддержкой поиска со смартфона. Купертино может выпустить и специальный геймпад для Apple TV.Новое поколение Apple TV представят до конца 2021 года. Базовому варианту с накопителем 64 ГБ сетевые информаторы приписывают цену в 150 долларов (11 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20210331/apple-1603595199.html

купертино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, apple, купертино, технологии