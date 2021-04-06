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В Кремле ответили на вопрос о наличии антител у Путина после вакцинации
В Кремле ответили на вопрос о наличии антител у Путина после вакцинации
Говорить о наличии антител к коронавирусу у президента России Владимира Путина, сделавшего прививку в конце марта, преждевременно, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:23
2021-04-06T13:23
2021-04-06T14:44
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общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Говорить о наличии антител к коронавирусу у президента России Владимира Путина, сделавшего прививку в конце марта, преждевременно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, напомнив, что прививочный цикл еще не окончен.Глава государства вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что "обезьянничать" необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это несложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач. На прошлой неделе Песков сообщил РИА Новости, что у президента нет никаких побочных эффектов после первого укола вакцины."Пока еще прививочный цикл не завершен. Вы знаете, что президенту введен первый компонент прививки, поэтому об этом пока говорить преждевременно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, появились ли у президента уже антитела после вакцинации.На вопрос журналистов, привилась ли бывшая супруга президента России - Людмила Путина, представитель Кремля сообщил, что "не обладает такой информацией".Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию 21 апреля в очном формате.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, людмила путина, дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Говорить о наличии антител к коронавирусу у президента России Владимира Путина
, сделавшего прививку в конце марта, преждевременно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
, напомнив, что прививочный цикл еще не окончен.
Глава государства вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что "обезьянничать" необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это несложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач. На прошлой неделе Песков сообщил РИА Новости, что у президента нет никаких побочных эффектов после первого укола вакцины.
"Пока еще прививочный цикл не завершен. Вы знаете, что президенту введен первый компонент прививки, поэтому об этом пока говорить преждевременно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, появились ли у президента уже антитела после вакцинации.
На вопрос журналистов, привилась ли бывшая супруга президента России - Людмила Путина
, представитель Кремля сообщил, что "не обладает такой информацией".
Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию 21 апреля в очном формате.