https://ria.ru/20210406/antitela-1604435924.html

В Кремле ответили на вопрос о наличии антител у Путина после вакцинации

В Кремле ответили на вопрос о наличии антител у Путина после вакцинации

Говорить о наличии антител к коронавирусу у президента России Владимира Путина, сделавшего прививку в конце марта, преждевременно, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:23

2021-04-06T13:23

2021-04-06T14:44

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общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Говорить о наличии антител к коронавирусу у президента России Владимира Путина, сделавшего прививку в конце марта, преждевременно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, напомнив, что прививочный цикл еще не окончен.Глава государства вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что "обезьянничать" необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это несложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач. На прошлой неделе Песков сообщил РИА Новости, что у президента нет никаких побочных эффектов после первого укола вакцины."Пока еще прививочный цикл не завершен. Вы знаете, что президенту введен первый компонент прививки, поэтому об этом пока говорить преждевременно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, появились ли у президента уже антитела после вакцинации.На вопрос журналистов, привилась ли бывшая супруга президента России - Людмила Путина, представитель Кремля сообщил, что "не обладает такой информацией".Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию 21 апреля в очном формате.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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