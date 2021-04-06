https://ria.ru/20210406/ananevy-1727063099.html

Суд арестовал активы братьев Ананьевых по ходатайству "Траста"

Суд арестовал активы братьев Ананьевых по ходатайству "Траста"

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и двух бывших руководителей тольяттинского РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:03

2021-04-06T17:03

2021-04-06T17:44

промсвязьбанк

дмитрий ананьев

алексей ананьев

москва

россия

автовазбанк

траст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151163/42/1511634214_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_7293e697bff937ad86781240682b8491.jpg

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и двух бывших руководителей тольяттинского Автовазбанка (АВБ Банка), входившего в группу ПСБ, в пределах 113,1 миллиарда рублей, следует из опубликованного во вторник определения суда.Обеспечительные меры приняты по ходатайству банка "Траст" в деле по его иску о взыскании убытков с Ананьевых, президента АВБ Банка с февраля 2016 по август 2018 года Олега Вдовина и бывшего совладельца кредитной организации Николая Тарана. Иск поступил в суд 2 апреля, он принят к производству, предварительные слушания назначены на 20 мая.Суд наложил арест на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, находящееся у ответчиков, за исключением 80% ежемесячной заработной платы. Ходатайство "Траста" удовлетворено частично – банк просил арестовать имущество ответчиков, находящееся как у них, так и у других лиц.Иск заявлен о солидарном взыскании убытков, причиненных действиями контролировавших "АВБ Банк" лиц. В нем говорится, что с 2015 года в отношении банка осуществлялась процедура санации под контролем ЦБ, за период с 4 апреля 2018 года Банк России в качестве финансовой помощи "АВБ Банку" предоставил денежные средства в форме депозитов на сумму 352,5 миллиарда рублей и средства на докапитализацию в размере около 350 миллионов рублей.Тольяттинский Автовазбанк был основан в 1988 году. Одним из его учредителей был "АвтоВАЗ". В июле 2015 года ЦБ передал "АВБ Банк" на санацию Промсвязьбанку братьев Ананьевых. Агентство по страхованию вкладов выделило ПСБ кредит в размере 18,2 миллиарда рублей для финансового оздоровления "АВБ Банка". Но в декабре 2017 года санация потребовалась уже самому ПСБ, и Автовазбанк отошел "Трасту".Банк "Траст" в марте 2019 года сообщал, что завершил присоединение активов "АВБ Банка" на 340 миллиардов рублей и эта сделка завершила консолидацию активов в периметре банка непрофильных активов. С учетом ранее переданных активов группы "Открытие", включая активы "Бинбанка", "Траста" и "Рост банка", их общая стоимость достигла 2 триллионов рублей. На базе банка "Траст" после присоединения к нему летом 2018 года "Рост банка" был создан банк непрофильных активов, который консолидировал "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи.

https://ria.ru/20210129/bankrot-1595195852.html

https://ria.ru/20210323/ananevy-1602475734.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк, дмитрий ананьев, алексей ананьев, москва, россия, автовазбанк, траст