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Суд арестовал активы братьев Ананьевых по ходатайству "Траста"
Суд арестовал активы братьев Ананьевых по ходатайству "Траста"
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и двух бывших руководителей тольяттинского РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:03
2021-04-06T17:44
промсвязьбанк
дмитрий ананьев
алексей ананьев
москва
россия
автовазбанк
траст
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и двух бывших руководителей тольяттинского Автовазбанка (АВБ Банка), входившего в группу ПСБ, в пределах 113,1 миллиарда рублей, следует из опубликованного во вторник определения суда.Обеспечительные меры приняты по ходатайству банка "Траст" в деле по его иску о взыскании убытков с Ананьевых, президента АВБ Банка с февраля 2016 по август 2018 года Олега Вдовина и бывшего совладельца кредитной организации Николая Тарана. Иск поступил в суд 2 апреля, он принят к производству, предварительные слушания назначены на 20 мая.Суд наложил арест на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, находящееся у ответчиков, за исключением 80% ежемесячной заработной платы. Ходатайство "Траста" удовлетворено частично – банк просил арестовать имущество ответчиков, находящееся как у них, так и у других лиц.Иск заявлен о солидарном взыскании убытков, причиненных действиями контролировавших "АВБ Банк" лиц. В нем говорится, что с 2015 года в отношении банка осуществлялась процедура санации под контролем ЦБ, за период с 4 апреля 2018 года Банк России в качестве финансовой помощи "АВБ Банку" предоставил денежные средства в форме депозитов на сумму 352,5 миллиарда рублей и средства на докапитализацию в размере около 350 миллионов рублей.Тольяттинский Автовазбанк был основан в 1988 году. Одним из его учредителей был "АвтоВАЗ". В июле 2015 года ЦБ передал "АВБ Банк" на санацию Промсвязьбанку братьев Ананьевых. Агентство по страхованию вкладов выделило ПСБ кредит в размере 18,2 миллиарда рублей для финансового оздоровления "АВБ Банка". Но в декабре 2017 года санация потребовалась уже самому ПСБ, и Автовазбанк отошел "Трасту".Банк "Траст" в марте 2019 года сообщал, что завершил присоединение активов "АВБ Банка" на 340 миллиардов рублей и эта сделка завершила консолидацию активов в периметре банка непрофильных активов. С учетом ранее переданных активов группы "Открытие", включая активы "Бинбанка", "Траста" и "Рост банка", их общая стоимость достигла 2 триллионов рублей. На базе банка "Траст" после присоединения к нему летом 2018 года "Рост банка" был создан банк непрофильных активов, который консолидировал "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи.
https://ria.ru/20210129/bankrot-1595195852.html
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промсвязьбанк, дмитрий ананьев, алексей ананьев, москва, россия, автовазбанк, траст

Суд арестовал активы братьев Ананьевых по ходатайству "Траста"

17:03 06.04.2021 (обновлено: 17:44 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Правления ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Ананьев
Председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и двух бывших руководителей тольяттинского Автовазбанка (АВБ Банка), входившего в группу ПСБ, в пределах 113,1 миллиарда рублей, следует из опубликованного во вторник определения суда.
Обеспечительные меры приняты по ходатайству банка "Траст" в деле по его иску о взыскании убытков с Ананьевых, президента АВБ Банка с февраля 2016 по август 2018 года Олега Вдовина и бывшего совладельца кредитной организации Николая Тарана. Иск поступил в суд 2 апреля, он принят к производству, предварительные слушания назначены на 20 мая.
Председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 18:50
Суд признал экс-главу Промсвязьбанка Ананьева банкротом
Суд наложил арест на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, находящееся у ответчиков, за исключением 80% ежемесячной заработной платы. Ходатайство "Траста" удовлетворено частично – банк просил арестовать имущество ответчиков, находящееся как у них, так и у других лиц.
Иск заявлен о солидарном взыскании убытков, причиненных действиями контролировавших "АВБ Банк" лиц. В нем говорится, что с 2015 года в отношении банка осуществлялась процедура санации под контролем ЦБ, за период с 4 апреля 2018 года Банк России в качестве финансовой помощи "АВБ Банку" предоставил денежные средства в форме депозитов на сумму 352,5 миллиарда рублей и средства на докапитализацию в размере около 350 миллионов рублей.
Алексей Ананьев - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Суд заочно арестовал подельников братьев Ананьевых по делу о растрате
Тольяттинский Автовазбанк был основан в 1988 году. Одним из его учредителей был "АвтоВАЗ". В июле 2015 года ЦБ передал "АВБ Банк" на санацию Промсвязьбанку братьев Ананьевых. Агентство по страхованию вкладов выделило ПСБ кредит в размере 18,2 миллиарда рублей для финансового оздоровления "АВБ Банка". Но в декабре 2017 года санация потребовалась уже самому ПСБ, и Автовазбанк отошел "Трасту".
Банк "Траст" в марте 2019 года сообщал, что завершил присоединение активов "АВБ Банка" на 340 миллиардов рублей и эта сделка завершила консолидацию активов в периметре банка непрофильных активов. С учетом ранее переданных активов группы "Открытие", включая активы "Бинбанка", "Траста" и "Рост банка", их общая стоимость достигла 2 триллионов рублей. На базе банка "Траст" после присоединения к нему летом 2018 года "Рост банка" был создан банк непрофильных активов, который консолидировал "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи.
 
ПромсвязьбанкДмитрий АнаньевАлексей АнаньевМоскваРоссияАвтовазбанкТРАСТ
 
 
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