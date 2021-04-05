https://ria.ru/20210405/zendaya-1604256342.html

Зендая озвучит подружку Багза Банни в сиквеле "Космического джема"

Зендая озвучит подружку Багза Банни в сиквеле "Космического джема"

СМИ узнали, что звезда сериала "Эйфория" Зендая озвучит Лолу Банни в сиквеле приключенческого фильма "Космический джем" (1996), который называется "Космический... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:12

2021-04-05T12:12

2021-04-05T12:12

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что звезда сериала "Эйфория" Зендая озвучит Лолу Банни в сиквеле приключенческого фильма "Космический джем" (1996), который называется "Космический джем: Новое поколение", сообщает Entertainment Weekly. Режиссер ленты Малкольм Д. Ли в беседе с изданием отметил, что новая версия подружки главного персонажа — кролика Багза Банни будет чем-то напоминать могущественных амазонок из фильмов про "Чудо-женщину". Зендая пока не прокомментировала публично свое участие в этом проекте. В сиквеле звезда баскетбола Леброн Джеймс и его сын попадают в цифровую Вселенную. Чтобы выбраться из этой ловушки, спортсмен объединяется с Багзом Банни и другими персонажами из мультфильмов Looney Tunes. Вместе они принимают участие в матче, в котором должны обыграть команду соперников-злодеев.Фильм "Космический джем: Новое поколение" выйдет в июле 2021 года.

https://ria.ru/20210309/skuns-1600444647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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warner bros. pictures, зендая, кино и сериалы, новости культуры