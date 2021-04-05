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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210405/zendaya-1604256342.html
Зендая озвучит подружку Багза Банни в сиквеле "Космического джема"
Зендая озвучит подружку Багза Банни в сиквеле "Космического джема"
СМИ узнали, что звезда сериала "Эйфория" Зендая озвучит Лолу Банни в сиквеле приключенческого фильма "Космический джем" (1996), который называется "Космический... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:12
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что звезда сериала "Эйфория" Зендая озвучит Лолу Банни в сиквеле приключенческого фильма "Космический джем" (1996), который называется "Космический джем: Новое поколение", сообщает Entertainment Weekly. Режиссер ленты Малкольм Д. Ли в беседе с изданием отметил, что новая версия подружки главного персонажа — кролика Багза Банни будет чем-то напоминать могущественных амазонок из фильмов про "Чудо-женщину". Зендая пока не прокомментировала публично свое участие в этом проекте. В сиквеле звезда баскетбола Леброн Джеймс и его сын попадают в цифровую Вселенную. Чтобы выбраться из этой ловушки, спортсмен объединяется с Багзом Банни и другими персонажами из мультфильмов Looney Tunes. Вместе они принимают участие в матче, в котором должны обыграть команду соперников-злодеев.Фильм "Космический джем: Новое поколение" выйдет в июле 2021 года.
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Зендая озвучит подружку Багза Банни в сиквеле "Космического джема"

12:12 05.04.2021
 
© AP Photo / Jordan StraussЗендая на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
Зендая на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© AP Photo / Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что звезда сериала "Эйфория" Зендая озвучит Лолу Банни в сиквеле приключенческого фильма "Космический джем" (1996), который называется "Космический джем: Новое поколение", сообщает Entertainment Weekly.
Режиссер ленты Малкольм Д. Ли в беседе с изданием отметил, что новая версия подружки главного персонажа — кролика Багза Банни будет чем-то напоминать могущественных амазонок из фильмов про "Чудо-женщину".

"Мы переработали не только ее внешний вид, но и характер, — пояснил он. — И решили так: "Давайте соединим ее спортивные навыки и лидерские качества и сделаем ее таким же полноценным персонажем, как и другие".

Зендая пока не прокомментировала публично свое участие в этом проекте.
В сиквеле звезда баскетбола Леброн Джеймс и его сын попадают в цифровую Вселенную. Чтобы выбраться из этой ловушки, спортсмен объединяется с Багзом Банни и другими персонажами из мультфильмов Looney Tunes. Вместе они принимают участие в матче, в котором должны обыграть команду соперников-злодеев.
Фильм "Космический джем: Новое поколение" выйдет в июле 2021 года.
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