Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/zelenskiy-1604285791.html
В Киеве Зеленского обвинили в попытках узурпировать власть
В Киеве Зеленского обвинили в попытках узурпировать власть
Президент Владимир Зеленский разрушает конституционный строй и узурпирует власть на Украине, заявила парламентская фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь". РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:05
2021-04-05T16:50
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698866_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_3efe00c85dd65e18b8f409afe9f04cf1.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский разрушает конституционный строй и узурпирует власть на Украине, заявила парламентская фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь".Об этом, уверены в партии, говорят последние решения Совета национальной безопасности и обороны, который Зеленский ввел в действие: о санкциях против оппозиционных телеканалов и главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также против украинских граждан, Россотрудничества и российских предприятий.В ОПЗЖ считают, что правосудие на Украине уничтожается, а Зеленский и его окружение создали себе условия для преступного злоупотребления властью. На Украине нарушается конституционное право граждан на защиту, так как они лишены возможности защищаться и доказывать необоснованность не только обвинений, но и наказаний, которые применяются к ним, уверены в партии.Целью санкций в ОПЗЖ назвали внесудебную расправу с инакомыслящими — "со всеми, кто не согласен с политикой власти и имеет смелость открыто говорить об этом".Кроме того, "Оппозиционная платформа" выразила удивление из-за того, что международные организации до сих пор не дали оценку произволу со стороны Киева.Партия заявляет, что намерена добиться ответственности для Зеленского и членов Совета национальной безопасности.Накануне Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "топ-10 украинской контрабанды" — десяти граждан Украины и почти 80 фирм и предприятий. Среди них — российские 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, центр судоремонта "Дальзавод", cпециальная производственно-техническая база "Звездочка", компания "Волга — Днепр" и Россотрудничество.В Госдуме назвали действия Киева примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом.
https://ria.ru/20210405/kritika-1604218175.html
https://ria.ru/20210404/vygovor-1604139874.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698866_73:0:1000:695_1920x0_80_0_0_3ef98f5ed478dab0ae4ae2271d8653f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир зеленский, украина, в мире

В Киеве Зеленского обвинили в попытках узурпировать власть

14:05 05.04.2021 (обновлено: 16:50 05.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм"
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура, медиа, туризм - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский разрушает конституционный строй и узурпирует власть на Украине, заявила парламентская фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Об этом, уверены в партии, говорят последние решения Совета национальной безопасности и обороны, который Зеленский ввел в действие: о санкциях против оппозиционных телеканалов и главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также против украинских граждан, Россотрудничества и российских предприятий.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Вчера, 02:26
Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
В ОПЗЖ считают, что правосудие на Украине уничтожается, а Зеленский и его окружение создали себе условия для преступного злоупотребления властью. На Украине нарушается конституционное право граждан на защиту, так как они лишены возможности защищаться и доказывать необоснованность не только обвинений, но и наказаний, которые применяются к ним, уверены в партии.
"Все это делается незаконно. Это самая настоящая внесудебная расправа. Физические и юридические лица безосновательно, без суда признаны виновными в чем-то, что ни следствием, ни судом не подтверждено. В отношении них не просто введены санкции — ограничены их конституционные права. Внесудебный террор, который сегодня взят на вооружение Зеленским и его командой, — незаконный, антиконституционный, — продолжается", — говорится в заявлении.
Целью санкций в ОПЗЖ назвали внесудебную расправу с инакомыслящими — "со всеми, кто не согласен с политикой власти и имеет смелость открыто говорить об этом".
Кроме того, "Оппозиционная платформа" выразила удивление из-за того, что международные организации до сих пор не дали оценку произволу со стороны Киева.
Партия заявляет, что намерена добиться ответственности для Зеленского и членов Совета национальной безопасности.
Накануне Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "топ-10 украинской контрабанды" — десяти граждан Украины и почти 80 фирм и предприятий. Среди них — российские 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, центр судоремонта "Дальзавод", cпециальная производственно-техническая база "Звездочка", компания "Волга — Днепр" и Россотрудничество.
В Госдуме назвали действия Киева примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 04:50
На Украине заявили о "выговоре" Байдена Зеленскому
 
Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния