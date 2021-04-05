https://ria.ru/20210405/zelenskiy-1604285791.html

В Киеве Зеленского обвинили в попытках узурпировать власть

В Киеве Зеленского обвинили в попытках узурпировать власть

Президент Владимир Зеленский разрушает конституционный строй и узурпирует власть на Украине, заявила парламентская фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь". РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:05

2021-04-05T14:05

2021-04-05T16:50

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский разрушает конституционный строй и узурпирует власть на Украине, заявила парламентская фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь".Об этом, уверены в партии, говорят последние решения Совета национальной безопасности и обороны, который Зеленский ввел в действие: о санкциях против оппозиционных телеканалов и главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также против украинских граждан, Россотрудничества и российских предприятий.В ОПЗЖ считают, что правосудие на Украине уничтожается, а Зеленский и его окружение создали себе условия для преступного злоупотребления властью. На Украине нарушается конституционное право граждан на защиту, так как они лишены возможности защищаться и доказывать необоснованность не только обвинений, но и наказаний, которые применяются к ним, уверены в партии.Целью санкций в ОПЗЖ назвали внесудебную расправу с инакомыслящими — "со всеми, кто не согласен с политикой власти и имеет смелость открыто говорить об этом".Кроме того, "Оппозиционная платформа" выразила удивление из-за того, что международные организации до сих пор не дали оценку произволу со стороны Киева.Партия заявляет, что намерена добиться ответственности для Зеленского и членов Совета национальной безопасности.Накануне Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "топ-10 украинской контрабанды" — десяти граждан Украины и почти 80 фирм и предприятий. Среди них — российские 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, центр судоремонта "Дальзавод", cпециальная производственно-техническая база "Звездочка", компания "Волга — Днепр" и Россотрудничество.В Госдуме назвали действия Киева примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом.

https://ria.ru/20210405/kritika-1604218175.html

https://ria.ru/20210404/vygovor-1604139874.html

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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир зеленский, украина, в мире