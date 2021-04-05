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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/zarazhenie-1604327135.html
ВОЗ предупредила о возможности передачи COVID-19 от человека к животным
ВОЗ предупредила о возможности передачи COVID-19 от человека к животным
Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что человек может заразить COVID-19 домашних и некоторые виды диких животных. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:01
2021-04-05T19:01
мелита вуйнович
коронавирус covid-19
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
распространение коронавируса
воз
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что человек может заразить COVID-19 домашних и некоторые виды диких животных."Вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал "человек — животное", поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован", — заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.По ее словам, среди животных, контактировавших с людьми и заболевших коронавирусной инфекцией, — норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки. "Важно понимать, какие виды животных наиболее восприимчивы к вирусу, чтобы найти других потенциальных животных-резервуаров и избежать повторных вспышек в будущем", — отметила Вуйнович.Представитель ВОЗ добавила, что организация рекомендует больным COVID-19 ограничить контакты с домашними питомцами и другими животными. По ее словам, межвидовые перемещения вируса могут спровоцировать его генетические мутации, что, в свою очередь, будет иметь последствия для заболевания людей.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 130,4 миллиона людей, перенесших коронавирусную инфекцию, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 131,3 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.
https://ria.ru/20210220/koshki-1598361239.html
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583238127.html
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мелита вуйнович, коронавирус covid-19, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире, воз

ВОЗ предупредила о возможности передачи COVID-19 от человека к животным

17:01 05.04.2021 (обновлено: 19:01 05.04.2021)
 
© Depositphotos / InnaSidorovaКошка в маске
Кошка в маске - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Depositphotos / InnaSidorova
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что человек может заразить COVID-19 домашних и некоторые виды диких животных.
"Вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал "человек — животное", поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован", — заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.
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По ее словам, среди животных, контактировавших с людьми и заболевших коронавирусной инфекцией, — норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки.
"Важно понимать, какие виды животных наиболее восприимчивы к вирусу, чтобы найти других потенциальных животных-резервуаров и избежать повторных вспышек в будущем", — отметила Вуйнович.
Представитель ВОЗ добавила, что организация рекомендует больным COVID-19 ограничить контакты с домашними питомцами и другими животными. По ее словам, межвидовые перемещения вируса могут спровоцировать его генетические мутации, что, в свою очередь, будет иметь последствия для заболевания людей.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 130,4 миллиона людей, перенесших коронавирусную инфекцию, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 131,3 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.
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Распространение коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус COVID-19Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)В миреВОЗ
 
 
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