https://ria.ru/20210405/zakon-1604315623.html

Путин подписал закон о новых условиях возбуждения дел о сбыте наркотиков

Путин подписал закон о новых условиях возбуждения дел о сбыте наркотиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:12

2021-04-05T16:12

2021-04-05T16:12

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения дела о наркосбыте в редакции согласительной комиссии.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Закон направлен на исключение фактов необоснованного возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК.Согласно документу, сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи, не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях по статьям 228.1 и 228.4 УК РФ.

https://ria.ru/20210224/sklonenie-1598739523.html

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2021

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россия, здоровье - общество, владимир путин