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В Госдуме оценили заявления Киева об "украинском русском" языке
В Госдуме оценили заявления Киева об "украинском русском" языке
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление о существовании "украинского русского" языка, назвав это реверансом в сторону России. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:45
2021-04-05T13:45
юлия мендель
руслан бальбек
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление о существовании "украинского русского" языка, назвав это реверансом в сторону России.Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала, что считает, что Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский."Это реверанс в нашу сторону, пусть развивают русский язык. Надеюсь, в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной. Из -за преследования русского языка страна уже почти 20 лет находится в гражданском конфликте, на Донбассе это проявилось острее и, учитывая сегодняшнюю линию правительства, все только усиливается. Может, пресс-секретарь президента решила от себя высказаться, а чтобы завтра не уволили, придумала некий украинский русский? Впрочем, это дела не меняет - для Зеленского любой русский язык не в почете. Сложно найти логическое объяснение этому набору слов от пресс-секретаря. Видимо, хотела креатива - а не тут-то было", - сказал Бальбек РИА Новости.
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юлия мендель, руслан бальбек, владимир зеленский, в мире

В Госдуме оценили заявления Киева об "украинском русском" языке

13:45 05.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление о существовании "украинского русского" языка, назвав это реверансом в сторону России.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала, что считает, что Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский.
"Это реверанс в нашу сторону, пусть развивают русский язык. Надеюсь, в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной. Из -за преследования русского языка страна уже почти 20 лет находится в гражданском конфликте, на Донбассе это проявилось острее и, учитывая сегодняшнюю линию правительства, все только усиливается. Может, пресс-секретарь президента решила от себя высказаться, а чтобы завтра не уволили, придумала некий украинский русский? Впрочем, это дела не меняет - для Зеленского любой русский язык не в почете. Сложно найти логическое объяснение этому набору слов от пресс-секретаря. Видимо, хотела креатива - а не тут-то было", - сказал Бальбек РИА Новости.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Вчера, 12:55
В Совфеде оценили заявления Киева об "украинском русском" языке
 
Юлия МендельРуслан БальбекВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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