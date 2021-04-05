https://ria.ru/20210405/yazyk-1604282420.html

В Госдуме оценили заявления Киева об "украинском русском" языке

В Госдуме оценили заявления Киева об "украинском русском" языке

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление о существовании "украинского русского" языка, назвав это реверансом в сторону России. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:45

2021-04-05T13:45

2021-04-05T13:45

юлия мендель

руслан бальбек

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление о существовании "украинского русского" языка, назвав это реверансом в сторону России.Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала, что считает, что Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский."Это реверанс в нашу сторону, пусть развивают русский язык. Надеюсь, в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной. Из -за преследования русского языка страна уже почти 20 лет находится в гражданском конфликте, на Донбассе это проявилось острее и, учитывая сегодняшнюю линию правительства, все только усиливается. Может, пресс-секретарь президента решила от себя высказаться, а чтобы завтра не уволили, придумала некий украинский русский? Впрочем, это дела не меняет - для Зеленского любой русский язык не в почете. Сложно найти логическое объяснение этому набору слов от пресс-секретаря. Видимо, хотела креатива - а не тут-то было", - сказал Бальбек РИА Новости.

https://ria.ru/20210405/yazyk-1604274115.html

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юлия мендель, руслан бальбек, владимир зеленский, в мире