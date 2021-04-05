https://ria.ru/20210405/yazyk-1604274115.html

В Совфеде оценили заявления Киева об "украинском русском" языке

В Совфеде оценили заявления Киева об "украинском русском" языке

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев напомнил киевским властям, что русский язык давно "демонополизирован" - он является одним из основных мировых языков и... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:55

2021-04-05T12:55

2021-04-05T13:01

юлия мендель

освенцим

константин косачев

оон

украина

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев напомнил киевским властям, что русский язык давно "демонополизирован" - он является одним из основных мировых языков и официальным языком ООН.Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отметила, что Россия не имеет монополии на русский язык, Украине нужно заявить, что есть украинский русский."Пресс-секретарь президента Украины озвучила революционную мысль: "Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык", - привел Косачев слова украинского политика в своем Facebook.Судя по занимаемой позиции, госпожа Мендель "не лепит отсебятину", хотя до сих пор украинская официальная пропаганда до такого не доходила, написал сенатор.По его словам, до сих пор местные националисты отличились, среди прочего, двумя наиболее мерзкими выходками."Первая - присвоение себе, украинцам, общенациональной, общесоветской трагедии массового голода начала 1930-годов", - отметил политик, добавив, что не обнаружен ни один документ, подтверждающий концепцию "голодомор-геноцид" на Украине, или хотя бы намёк на этнические мотивы случившегося.Вторая - присвоение себе подвига красноармейцев по освобождению Освенцима, но это были войска 1-го Украинского фронта, подчеркнул парламентарий."Но до такого не доходили", - добавил он, отметив, что к началу текущего учебного года на Украине не осталось ни одной школы с русским языком обучения.При этом Косачев напомнил, что в 1991 году в Украинской ССР действовали около 22 тысяч школ, и половина из них были школами с русским языком обучения; были также смешанные школы, где обучение велось на нескольких языках - украинском и русском; украинском, венгерском и молдавском. Еще раньше из гособорота были выведены все без исключения детские садики с русским языком."С января этого года вступила в силу самая жесткая норма языкового закона 2019 года, завершающая переход на украинский всей сферы обслуживания: магазины, рестораны, банки, вокзалы, заправки, больницы, библиотеки обязаны обслуживать потребителей исключительно на украинском, на украинском же должны быть сайты, ценники, инструкции, маркировки, билеты и меню. На обслуживание на русском теперь можно жаловаться, предусмотрены штрафы", - указал политик.По словам законодателя, "в случае с "голодомором" украинские националисты присваивают себе монополию на страдание, в случае с Освенцимом - монополию на подвиг, в случае с русским языком - монополию на украинский язык как единственный на Украине".При этом Косачев отметил, что русский язык, разумеется, демонополизирован."В том смысле, что он является одним из основных мировых языков, официальным языком ООН и вторым по частоте использования языком в интернете", - отметил сенатор.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/avakov-1603529514.html

https://ria.ru/20210309/yazyk-1600472934.html

освенцим

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юлия мендель, освенцим, константин косачев, оон, украина, в мире