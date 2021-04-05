https://ria.ru/20210405/walkingdead-1604324006.html

Стало известно, когда завершится сериал "Ходячие мертвецы"

Стало известно, когда завершится сериал "Ходячие мертвецы"

Ходячие мертвецы" стартует на телеканале AMC 22 августа, сообщает THR. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T18:01

2021-04-05T18:01

2021-04-05T18:01

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кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что одиннадцатый сезон постапокалиптического сериала "Ходячие мертвецы" стартует на телеканале AMC 22 августа, сообщает THR. Премьера финального сезона состоится на два месяца раньше обычного срока — традиционно новые серии выходили в октябре. По информации THR, он будет состоять из 24 эпизодов и завершится до конца 2022 года. Сценарист и шоураннер многосерийной драмы о зомби Анджела Канг рассказала, что 11-й сезон станет более масштабным, по сравнению с предыдущими. В марте на платформе Fox начали транслировать финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов". В описании этих серий говорилось, что "выжившие пытаются прийти в себя после тех разрушений, которые оставили после себя Шепчущиеся. Годы борьбы не прошли даром, они стали очень уязвимыми. Им предстоит понять, хватит ли у них внутренних сил, чтобы восстановиться".

https://ria.ru/20200818/1575879599.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры