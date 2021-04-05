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Стало известно, когда завершится сериал "Ходячие мертвецы"
Стало известно, когда завершится сериал "Ходячие мертвецы"
Ходячие мертвецы" стартует на телеканале AMC 22 августа, сообщает THR. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:01
2021-04-05T18:01
2021-04-05T18:01
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что одиннадцатый сезон постапокалиптического сериала "Ходячие мертвецы" стартует на телеканале AMC 22 августа, сообщает THR. Премьера финального сезона состоится на два месяца раньше обычного срока — традиционно новые серии выходили в октябре. По информации THR, он будет состоять из 24 эпизодов и завершится до конца 2022 года. Сценарист и шоураннер многосерийной драмы о зомби Анджела Канг рассказала, что 11-й сезон станет более масштабным, по сравнению с предыдущими. В марте на платформе Fox начали транслировать финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов". В описании этих серий говорилось, что "выжившие пытаются прийти в себя после тех разрушений, которые оставили после себя Шепчущиеся. Годы борьбы не прошли даром, они стали очень уязвимыми. Им предстоит понять, хватит ли у них внутренних сил, чтобы восстановиться".
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кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
СМИ узнали, что одиннадцатый сезон постапокалиптического сериала "
Ходячие мертвецы" стартует на телеканале AMC 22 августа, сообщает
THR.
Премьера финального сезона состоится на два месяца раньше обычного срока — традиционно новые серии выходили в октябре.
По информации THR, он будет состоять из 24 эпизодов и завершится до конца 2022 года.
Сценарист и шоураннер многосерийной драмы о зомби Анджела Канг рассказала, что 11-й сезон станет более масштабным, по сравнению с предыдущими.
"Мы увидим больше мертвецов, экшна, новых интригующих историй, ранее не известных локаций", — прокомментировала она.
В марте на платформе Fox начали транслировать финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов". В описании этих серий говорилось, что "выжившие пытаются прийти в себя после тех разрушений, которые оставили после себя Шепчущиеся. Годы борьбы не прошли даром, они стали очень уязвимыми. Им предстоит понять, хватит ли у них внутренних сил, чтобы восстановиться".