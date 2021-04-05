Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210405/walkingdead-1604324006.html
Стало известно, когда завершится сериал "Ходячие мертвецы"
Стало известно, когда завершится сериал "Ходячие мертвецы"
Ходячие мертвецы" стартует на телеканале AMC 22 августа, сообщает THR. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:01
2021-04-05T18:01
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576598093_0:0:1126:633_1920x0_80_0_0_f141a03d66968cec51170ae959547c9d.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что одиннадцатый сезон постапокалиптического сериала "Ходячие мертвецы" стартует на телеканале AMC 22 августа, сообщает THR. Премьера финального сезона состоится на два месяца раньше обычного срока — традиционно новые серии выходили в октябре. По информации THR, он будет состоять из 24 эпизодов и завершится до конца 2022 года. Сценарист и шоураннер многосерийной драмы о зомби Анджела Канг рассказала, что 11-й сезон станет более масштабным, по сравнению с предыдущими. В марте на платформе Fox начали транслировать финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов". В описании этих серий говорилось, что "выжившие пытаются прийти в себя после тех разрушений, которые оставили после себя Шепчущиеся. Годы борьбы не прошли даром, они стали очень уязвимыми. Им предстоит понять, хватит ли у них внутренних сил, чтобы восстановиться".
https://ria.ru/20200818/1575879599.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576598093_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_44fba427a72764bc0a896d02034194ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры

Стало известно, когда завершится сериал "Ходячие мертвецы"

18:01 05.04.2021
 
© AMCКадр из сериала "Ходячие мертвецы"
Кадр из сериала Ходячие мертвецы - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© AMC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что одиннадцатый сезон постапокалиптического сериала "Ходячие мертвецы" стартует на телеканале AMC 22 августа, сообщает THR.
Премьера финального сезона состоится на два месяца раньше обычного срока — традиционно новые серии выходили в октябре.
По информации THR, он будет состоять из 24 эпизодов и завершится до конца 2022 года.
Сценарист и шоураннер многосерийной драмы о зомби Анджела Канг рассказала, что 11-й сезон станет более масштабным, по сравнению с предыдущими.

"Мы увидим больше мертвецов, экшна, новых интригующих историй, ранее не известных локаций", — прокомментировала она.

В марте на платформе Fox начали транслировать финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов". В описании этих серий говорилось, что "выжившие пытаются прийти в себя после тех разрушений, которые оставили после себя Шепчущиеся. Годы борьбы не прошли даром, они стали очень уязвимыми. Им предстоит понять, хватит ли у них внутренних сил, чтобы восстановиться".
Скриншот сериала Ходячие мертвецы: Мир за пределами - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа 2020, 02:43Культура
В Сети появился тизер сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
 
КультураКино и сериалыНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния