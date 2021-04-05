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Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
Высококвалифицированные врачи ставят диагноз "от двери" и разговаривают с пациентами на понятном языке, не пытаясь запутать их в терминах, об этом в интервью... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T03:12
2021-04-05T03:12
россия
александр островский
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Высококвалифицированные врачи ставят диагноз "от двери" и разговаривают с пациентами на понятном языке, не пытаясь запутать их в терминах, об этом в интервью РИА Новости рассказал основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский.Островский отметил, что на первичный осмотр должно уходить не более 10-15 минут, затем следует уточнение диагноза и углубленная диагностика.Он подчеркнул, что то, что делает врач - это не предоставление услуги, а совместная работа с пациентом, партнерские отношения. Врач, как считает Островский, не может сам решить проблему пациента, ему важно, чтобы эта проблема решалась общими усилиями."Мне, кстати, даже нравится, когда пациент знает чуть больше, чем я. Люди активно начинают познавать новую для себя сферу, когда ситуация касается конкретно их. Сейчас же нет проблемы доступа к информации, и в принципе люди уже научились отделять фейковую информацию от нефейковой", - добавил глава медицинской сети.
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россия, александр островский , общество

Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего

03:12 05.04.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковВрач сидит за столом
Врач сидит за столом - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Высококвалифицированные врачи ставят диагноз "от двери" и разговаривают с пациентами на понятном языке, не пытаясь запутать их в терминах, об этом в интервью РИА Новости рассказал основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский.
"Обычно плохие врачи пытаются запутать вас в терминах. Хороший же врач говорит на понятном языке и относится к вам как к партнеру, с которым вместе придется делать тяжелую и большую работу. Хороший врач, как правило, ставит диагноз еще от двери, вы еще только входите в кабинет, а у него уже есть предположение, чем вы болеете, затем он свои гипотезы подтверждает или опровергает", - сказал он.
Островский отметил, что на первичный осмотр должно уходить не более 10-15 минут, затем следует уточнение диагноза и углубленная диагностика.
Он подчеркнул, что то, что делает врач - это не предоставление услуги, а совместная работа с пациентом, партнерские отношения. Врач, как считает Островский, не может сам решить проблему пациента, ему важно, чтобы эта проблема решалась общими усилиями.
"Мне, кстати, даже нравится, когда пациент знает чуть больше, чем я. Люди активно начинают познавать новую для себя сферу, когда ситуация касается конкретно их. Сейчас же нет проблемы доступа к информации, и в принципе люди уже научились отделять фейковую информацию от нефейковой", - добавил глава медицинской сети.
Врач смотрит результаты рентгенографии - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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РоссияАлександр ОстровскийОбщество
 
 
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