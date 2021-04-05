https://ria.ru/20210405/verfi-1603673803.html

Как известные памятники Петербурга на верфях строили

Как известные памятники Петербурга на верфях строили

Что объединяет крейсер "Аврора", подводные лодки и атомные ледоколы с Исаакиевским собором, подвесными мостами Санкт-Петербурга, платформами Московского вокзала РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:00

2021-04-05T10:00

2021-04-05T10:00

морская держава

морская держава

россия

адмиралтейские верфи

санкт-петербург

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Что объединяет крейсер "Аврора", подводные лодки и атомные ледоколы с Исаакиевским собором, подвесными мостами Санкт-Петербурга, платформами Московского вокзала и панельными домами? К их созданию "приложили руку" кораблестроители Северной столицы.Адмиралтейская верфь – почти ровесница города – была заложена Петром I в ноябре 1704 года. Старейшее судостроительное предприятие в стране, бывшее вначале небольшой военной крепостью, сейчас включает в себя множество заводов и производственных компаний. Во многом благодаря одному из этих предприятий – литейно-механическому заводу Чарльза Берда – Северная столица получила привычный нам облик.Работники завода создали среди прочего один из самых узнаваемых символов Петербурга – колонну в память Александра I на Дворцовой площади. Именно они занимались отливкой всех барельефов и украшений Александрийского столпа, в том числе семиметровой скульптуры на вершине колонны, четырех барельефов в основании сооружения, а также орлов и канделябров в углах пьедестала. Для литья, выполненного с высочайшим искусством, применялись совершенно новые для того времени технологии.Кстати, гранитная колонна весом более 600 тонн была доставлена в Петербург при помощи двух паровых буксиров, также построенных на заводе Берда, как и гранитные монолиты для Исаакиевского собора.Интересно, что именно корабельных дел мастера создавали элементы конструкции и декора для одного из главных соборов Санкт-Петербурга. На заводе Берда для Исаакия были отлиты основной и боковые купола, крыша, покрытая медными листами, барельефы, украшающие фронтоны собора, декоративные фигуры, уникальные печи, а также механизмы для подъема колонн собора.Своим обликом работникам завода обязаны и многие мосты города. Балюстрада, ограждения и фонари моста Лейтенанта Шмидта, пролетные строения всех подвесных мостов города, фигуры львов для Львиного, грифоны для Банковского и сфинксы для Египетского мостов – все они были изготовлены мастерами-судостроителями.Крепкие связи Адмиралтейских верфей и Санкт-Петербурга не оборвались при смене эпох и режимов. Уже при советской власти на предприятии впервые в истории строительства метрополитена для станции "Кировский завод" по новой технологии были изготовлены металлические тюбинги. Впоследствии работники верфей принимали участие в обновлении Московского вокзала, создав конструкции навесных каркасов для новых платформ."По сей день жители и гости нашего города, ступающие на вторую и третью платформы вокзала, могут видеть металлические перекрытия, которые давно стали частью главного вокзала Санкт-Петербурга", – рассказали РИА Новости в пресс-службе Адмиралтейских верфей.Среди других необычных для судостроителей работ – рамки витражей из алюминиевого сплава для крупнейшего в городе спортивно-концертного комплекса им. Ленина, навершие со звездой, венчающее стелу на площади Восстания, и даже все типовые формы железобетонных перекрытий для стен и полов панельных домов 137-й серии.Практически в любом районе Северной столицы можно найти здания и сооружения, к строительству которых имели отношение адмиралтейцы. Как история становления российского флота неразрывно связана с Санкт-Петербургом, так и город на Неве обязан судостроителям многими достопримечательностями, которые сегодня известны во все мире.

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санкт-петербург

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морская держава, россия, адмиралтейские верфи, санкт-петербург