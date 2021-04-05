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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/vaktsiny-1604358791.html
Источник оценил эффективность "Спутника V" против новых штаммов COVID-19
Источник оценил эффективность "Спутника V" против новых штаммов COVID-19
Выводы авторов статьи об относительно низкой эффективности вакцины "Спутник V" против "южноафриканского" штамма коронавируса слабые и предвзятые, российский... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T20:21
2021-04-05T23:25
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Выводы авторов статьи об относительно низкой эффективности вакцины "Спутник V" против "южноафриканского" штамма коронавируса слабые и предвзятые, российский препарат защищает от этого варианта COVID-19 лучше, чем препарат от Pfizer, сообщил РИА Новости источник, близкий к НИЦЭМ имени Гамалеи.Ранее группа американских ученых на сайте MedRxiv опубликовала препринт исследования, согласно которому "Спутник V" хуже действует против "южноафриканского" штамма коронавируса, чем против других вариантов COVID-19."Важно отметить, что обсуждаемая работа пока не прошла процесс рецензирования (финальный вариант может отличаться от препринта. — Прим. ред.), а кроме того, у одного из трех основных авторов статьи есть явный конфликт интересов, поскольку он является участником консультационного совета Pfizer/BioNtech по вариантам коронавируса", — отметил источник.Он добавил, что "Спутник V" показал себя самой эффективной вакциной с точки зрения вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов — в частности, устойчивость российского препарата к наиболее проблемному "южноафриканскому" варианту оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer.Собеседник агентства также обратил внимание, что по отношению к "британскому" штамму, наиболее распространенному сейчас в Европе, ученые и вовсе не обнаружили значимого снижения нейтрализующей активности. "И только в дополнительном тесте (где вместо живого коронавируса SARS-Cov-2 использовали суррогатный вирус везикулярного стоматита. — Прим. ред.) авторам препринта удалось увидеть разницу не в пользу "Спутника V" по отношению к "южноафриканскому" варианту", — прокомментировал он.Собеседник агентства назвал полученные в статье выводы очень слабыми, поскольку нельзя без существенных оговорок переносить данные суррогатного теста на ситуацию с самим вирусом SARS-CoV-2, а тем более результаты по дополнительным показателям. Он обратил внимание, что авторы статьи не приводят данные для вакцины Pfizer по этому же тесту."Невозможно поверить, что сделано это случайно, при такой педантичности к оформлению данных. В заключении хочется поблагодарить авторов статьи. Их независимая высокая оценка еще раз доказала надежность уже опубликованных данных и эффективность вакцины "Спутник V", — отметил он.Источник добавил, что результаты собственного исследования Центра имени Гамалеи будут в мае 2021 года опубликованы в рецензируемом научном журнале. Оно основывается на гораздо большей выборке, чем 12 человек, на которую ссылаются американские ученые. Работа покажет большую эффективность российской вакцины против новых коронавирусных штаммов, включая "южноафриканский" вариант, чем у других вакцин, в том числе и у Pfizer."Спутник V" уже зарегистрировали 59 стран с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6 процента. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем препараты, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604253995.html
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вакцина pfizer/biontech, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире

Источник оценил эффективность "Спутника V" против новых штаммов COVID-19

20:21 05.04.2021 (обновлено: 23:25 05.04.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Выводы авторов статьи об относительно низкой эффективности вакцины "Спутник V" против "южноафриканского" штамма коронавируса слабые и предвзятые, российский препарат защищает от этого варианта COVID-19 лучше, чем препарат от Pfizer, сообщил РИА Новости источник, близкий к НИЦЭМ имени Гамалеи.
Ранее группа американских ученых на сайте MedRxiv опубликовала препринт исследования, согласно которому "Спутник V" хуже действует против "южноафриканского" штамма коронавируса, чем против других вариантов COVID-19.
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"Важно отметить, что обсуждаемая работа пока не прошла процесс рецензирования (финальный вариант может отличаться от препринта. — Прим. ред.), а кроме того, у одного из трех основных авторов статьи есть явный конфликт интересов, поскольку он является участником консультационного совета Pfizer/BioNtech по вариантам коронавируса", — отметил источник.
Он добавил, что "Спутник V" показал себя самой эффективной вакциной с точки зрения вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов — в частности, устойчивость российского препарата к наиболее проблемному "южноафриканскому" варианту оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer.
Собеседник агентства также обратил внимание, что по отношению к "британскому" штамму, наиболее распространенному сейчас в Европе, ученые и вовсе не обнаружили значимого снижения нейтрализующей активности.
"И только в дополнительном тесте (где вместо живого коронавируса SARS-Cov-2 использовали суррогатный вирус везикулярного стоматита. — Прим. ред.) авторам препринта удалось увидеть разницу не в пользу "Спутника V" по отношению к "южноафриканскому" варианту", — прокомментировал он.
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Собеседник агентства назвал полученные в статье выводы очень слабыми, поскольку нельзя без существенных оговорок переносить данные суррогатного теста на ситуацию с самим вирусом SARS-CoV-2, а тем более результаты по дополнительным показателям. Он обратил внимание, что авторы статьи не приводят данные для вакцины Pfizer по этому же тесту.
"Невозможно поверить, что сделано это случайно, при такой педантичности к оформлению данных. В заключении хочется поблагодарить авторов статьи. Их независимая высокая оценка еще раз доказала надежность уже опубликованных данных и эффективность вакцины "Спутник V", — отметил он.
Источник добавил, что результаты собственного исследования Центра имени Гамалеи будут в мае 2021 года опубликованы в рецензируемом научном журнале. Оно основывается на гораздо большей выборке, чем 12 человек, на которую ссылаются американские ученые. Работа покажет большую эффективность российской вакцины против новых коронавирусных штаммов, включая "южноафриканский" вариант, чем у других вакцин, в том числе и у Pfizer.
"Спутник V" уже зарегистрировали 59 стран с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6 процента. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем препараты, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
 
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