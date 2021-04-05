https://ria.ru/20210405/vaktsinatsiya-1604311026.html

В Минздраве заявили о необходимости вакцинации от COVID-19 онкобольных

В Минздраве заявили о необходимости вакцинации от COVID-19 онкобольных

Вакцинация от коронавируса пациентов с онкологическими заболеваниями не только возможна, но и необходимо, но перед прививкой надо проконсультироваться со своим... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:56

2021-04-05T15:56

2021-04-05T15:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей каприн

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса пациентов с онкологическими заболеваниями не только возможна, но и необходимо, но перед прививкой надо проконсультироваться со своим лечащим врачом, заявил директор НМИЦ радиологии имени Герцена, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.Он отметил, что перед вакцинацией от коронавируса следует проконсультироваться с лечащим врачом, в сложных случаях специалисты НМИЦ радиологии имени Герцена готовы проводить телемедицинские консультации.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей каприн, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество