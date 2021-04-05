https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604304048.html

Первую крупную партию вакцины "ЭпиВакКорона" отправили в регионы

Первую крупную партию вакцины "ЭпиВакКорона" отправили в регионы

В более чем 40 российских регионов направили свыше 230 тысяч комплектов вакцины "ЭпиВакКорона", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:25

2021-04-05T15:25

2021-04-05T17:18

распространение коронавируса

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В более чем 40 российских регионов направили свыше 230 тысяч комплектов вакцины "ЭпиВакКорона", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Поставками занимается холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех"."ЭпиВакКорона" — второй зарегистрированный в России препарат для профилактики коронавируса. Его разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Среди преимуществ эксперты отмечают безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.Вакцина не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Стоить она будет до 4210 рублей.В Роспотребнадзоре отмечали, что не все тесты смогут выявить антитела к COVID-19 после применения "ЭпиВакКороны", поэтому вместе с препаратом будут поставлять специальные проверочные системы. Также в России зарегистрированы "Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество