Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604304048.html
Первую крупную партию вакцины "ЭпиВакКорона" отправили в регионы
Первую крупную партию вакцины "ЭпиВакКорона" отправили в регионы
В более чем 40 российских регионов направили свыше 230 тысяч комплектов вакцины "ЭпиВакКорона", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:25
2021-04-05T17:18
распространение коронавируса
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604251549_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_ebc23b755b6d42f6ea4b6ff33682c654.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В более чем 40 российских регионов направили свыше 230 тысяч комплектов вакцины "ЭпиВакКорона", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Поставками занимается холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех"."ЭпиВакКорона" — второй зарегистрированный в России препарат для профилактики коронавируса. Его разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Среди преимуществ эксперты отмечают безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.Вакцина не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Стоить она будет до 4210 рублей.В Роспотребнадзоре отмечали, что не все тесты смогут выявить антитела к COVID-19 после применения "ЭпиВакКороны", поэтому вместе с препаратом будут поставлять специальные проверочные системы. Также в России зарегистрированы "Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604251549_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_07d38084f09e7db37edfad50118ac583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Первую крупную партию вакцины "ЭпиВакКорона" отправили в регионы

15:25 05.04.2021 (обновлено: 17:18 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПартия вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на складе в Домодедово
Партия вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на складе в Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В более чем 40 российских регионов направили свыше 230 тысяч комплектов вакцины "ЭпиВакКорона", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Этого достаточно, чтобы привить около четверти миллиона человек", — добавляется в релизе.
Поставками занимается холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех".
"ЭпиВакКорона" — второй зарегистрированный в России препарат для профилактики коронавируса. Его разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Среди преимуществ эксперты отмечают безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.
Вакцина не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Стоить она будет до 4210 рублей.
В Роспотребнадзоре отмечали, что не все тесты смогут выявить антитела к COVID-19 после применения "ЭпиВакКороны", поэтому вместе с препаратом будут поставлять специальные проверочные системы.
Также в России зарегистрированы "Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).
 
Распространение коронавирусаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния