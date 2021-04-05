Первую крупную партию вакцины "ЭпиВакКорона" отправили в регионы
15:25 05.04.2021 (обновлено: 17:18 05.04.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПартия вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на складе в Домодедово
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В более чем 40 российских регионов направили свыше 230 тысяч комплектов вакцины "ЭпиВакКорона", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Этого достаточно, чтобы привить около четверти миллиона человек", — добавляется в релизе.
Поставками занимается холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех".
"ЭпиВакКорона" — второй зарегистрированный в России препарат для профилактики коронавируса. Его разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Среди преимуществ эксперты отмечают безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.
Вакцина не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Стоить она будет до 4210 рублей.
В Роспотребнадзоре отмечали, что не все тесты смогут выявить антитела к COVID-19 после применения "ЭпиВакКороны", поэтому вместе с препаратом будут поставлять специальные проверочные системы.
Также в России зарегистрированы "Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).