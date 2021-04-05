https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604257655.html
В Центре Гамалеи заявили о готовности к приезду представителей ЕМА
В Центре Гамалеи заявили о готовности к приезду представителей ЕМА
НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России готов к приезду представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), пакет... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:38
2021-04-05T11:38
2021-04-05T12:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
михаил мурашко
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России готов к приезду представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), пакет документов по вакцине "Спутник V" подготовлен, заявил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что группа экспертов ЕМА по контролю за клиническими исследованиями по вакцине от COVID-19 прибудет в Россию 10 апреля.Он отметил, что сотрудники центра Гамалеи уже неоднократно общались с экспертами из других стран и отвечали на их вопросы."Как мы с вами понимаем, на все эти моменты накладывается, кроме научной составляющей, еще и политическая, и экономическая, связанные, я уже говорю, с продвижением всех этих препаратов на различные рынки, в том числе на европейский рынок, очень богатый рынок, как я понимаю. Поэтому какие там ждут нас дальнейшие, и даже не нас, а "Спутник V", сложности, это нетрудно прогнозировать. Про науку мы гарантируем, что там все хорошо", - подчеркнул Гинцбург.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Читайте полный текст интервью Александра Гинцбурга >>
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604219345.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, михаил мурашко, здоровье - общество, евросоюз, общество
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости.
НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России готов к приезду представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), пакет документов по вакцине "Спутник V" подготовлен, заявил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург
.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
ранее сообщил, что группа экспертов ЕМА по контролю за клиническими исследованиями по вакцине от COVID-19 прибудет в Россию 10 апреля.
"Мы всегда готовы, мы всегда открыты. Подготовлен полностью пакет документов, который может заинтересовать экспертов. Будут присутствовать наши специалисты, которые занимались как разработкой этих документов, так и непосредственно их написанием, которые будут готовы ответить на все вопросы экспертов", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что сотрудники центра Гамалеи уже неоднократно общались с экспертами из других стран и отвечали на их вопросы.
"Как мы с вами понимаем, на все эти моменты накладывается, кроме научной составляющей, еще и политическая, и экономическая, связанные, я уже говорю, с продвижением всех этих препаратов на различные рынки, в том числе на европейский рынок, очень богатый рынок, как я понимаю. Поэтому какие там ждут нас дальнейшие, и даже не нас, а "Спутник V", сложности, это нетрудно прогнозировать. Про науку мы гарантируем, что там все хорошо", - подчеркнул Гинцбург.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.