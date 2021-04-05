Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604257655.html
В Центре Гамалеи заявили о готовности к приезду представителей ЕМА
В Центре Гамалеи заявили о готовности к приезду представителей ЕМА
НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России готов к приезду представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), пакет... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:38
2021-04-05T12:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
михаил мурашко
здоровье - общество
евросоюз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764493_145:334:3191:2048_1920x0_80_0_0_d0704081cd0ae830b324b3c9c9fef733.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России готов к приезду представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), пакет документов по вакцине "Спутник V" подготовлен, заявил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что группа экспертов ЕМА по контролю за клиническими исследованиями по вакцине от COVID-19 прибудет в Россию 10 апреля.Он отметил, что сотрудники центра Гамалеи уже неоднократно общались с экспертами из других стран и отвечали на их вопросы."Как мы с вами понимаем, на все эти моменты накладывается, кроме научной составляющей, еще и политическая, и экономическая, связанные, я уже говорю, с продвижением всех этих препаратов на различные рынки, в том числе на европейский рынок, очень богатый рынок, как я понимаю. Поэтому какие там ждут нас дальнейшие, и даже не нас, а "Спутник V", сложности, это нетрудно прогнозировать. Про науку мы гарантируем, что там все хорошо", - подчеркнул Гинцбург.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Читайте полный текст интервью Александра Гинцбурга &gt;&gt;
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604219345.html
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604227087.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764493_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_012fe491d399d1dd4694f958f04b8b44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, михаил мурашко, здоровье - общество, евросоюз, общество

В Центре Гамалеи заявили о готовности к приезду представителей ЕМА

11:38 05.04.2021 (обновлено: 12:07 05.04.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России готов к приезду представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), пакет документов по вакцине "Спутник V" подготовлен, заявил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что группа экспертов ЕМА по контролю за клиническими исследованиями по вакцине от COVID-19 прибудет в Россию 10 апреля.

"Мы всегда готовы, мы всегда открыты. Подготовлен полностью пакет документов, который может заинтересовать экспертов. Будут присутствовать наши специалисты, которые занимались как разработкой этих документов, так и непосредственно их написанием, которые будут готовы ответить на все вопросы экспертов", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что сотрудники центра Гамалеи уже неоднократно общались с экспертами из других стран и отвечали на их вопросы.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
03:08Распространение коронавируса
Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
"Как мы с вами понимаем, на все эти моменты накладывается, кроме научной составляющей, еще и политическая, и экономическая, связанные, я уже говорю, с продвижением всех этих препаратов на различные рынки, в том числе на европейский рынок, очень богатый рынок, как я понимаю. Поэтому какие там ждут нас дальнейшие, и даже не нас, а "Спутник V", сложности, это нетрудно прогнозировать. Про науку мы гарантируем, что там все хорошо", - подчеркнул Гинцбург.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
08:37Распространение коронавируса
Гинцбург отверг возможность влияния "Спутника V" на геном человека
Читайте полный текст интервью Александра Гинцбурга >>
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоЕвросоюзОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:05Турецкая оппозиция осудила задержание адмиралов из-за конвенции Монтре
13:04Кудрин рассказал, как быстро можно вдвое снизить уровень бедности
12:55В России хотят создать уникальный синхротрон
12:55В Совфеде оценили заявления Киева об "украинском русском" языке
12:52В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
12:49Росприроднадзор заберет животных из дома мужчины, стрелявшего в Мытищах
12:47В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
12:47Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
12:41Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности
12:35"Скопинский маньяк" получил штраф
12:33В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
12:31Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
12:31В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
12:29МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД
12:27В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
12:26Врач назвала эффективный способ избавиться от изжоги
12:25В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии
12:23Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
12:23В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
12:22В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
Лента новостейМолния