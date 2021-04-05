https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604257655.html

В Центре Гамалеи заявили о готовности к приезду представителей ЕМА

В Центре Гамалеи заявили о готовности к приезду представителей ЕМА

НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России готов к приезду представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), пакет... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:38

2021-04-05T11:38

2021-04-05T12:07

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

михаил мурашко

здоровье - общество

евросоюз

общество

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России готов к приезду представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), пакет документов по вакцине "Спутник V" подготовлен, заявил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что группа экспертов ЕМА по контролю за клиническими исследованиями по вакцине от COVID-19 прибудет в Россию 10 апреля.Он отметил, что сотрудники центра Гамалеи уже неоднократно общались с экспертами из других стран и отвечали на их вопросы."Как мы с вами понимаем, на все эти моменты накладывается, кроме научной составляющей, еще и политическая, и экономическая, связанные, я уже говорю, с продвижением всех этих препаратов на различные рынки, в том числе на европейский рынок, очень богатый рынок, как я понимаю. Поэтому какие там ждут нас дальнейшие, и даже не нас, а "Спутник V", сложности, это нетрудно прогнозировать. Про науку мы гарантируем, что там все хорошо", - подчеркнул Гинцбург.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Читайте полный текст интервью Александра Гинцбурга >>

https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604219345.html

https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604227087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, михаил мурашко, здоровье - общество, евросоюз, общество