https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604246816.html
Гинцбург рассказал, что думают зарубежные коллеги о "Спутнике V"
Гинцбург рассказал, что думают зарубежные коллеги о "Спутнике V"
Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург в интервью РИА Новости сообщил, что не слышал ни одного плохого... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:50
2021-04-05T10:50
2021-04-05T12:03
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург в интервью РИА Новости сообщил, что не слышал ни одного плохого отзыва от коллег из-за рубежа о вакцине "Спутник V", только поздравления."Вы знаете, ни одного плохого слова я не слышал, только поздравления", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, получает ли отзывы от коллег из-за рубежа.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Читайте полный текст интервью >>>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, общество