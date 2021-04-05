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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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Гинцбург рассказал, что думают зарубежные коллеги о "Спутнике V"
Гинцбург рассказал, что думают зарубежные коллеги о "Спутнике V"
Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург в интервью РИА Новости сообщил, что не слышал ни одного плохого... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:50
2021-04-05T12:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
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общество
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург в интервью РИА Новости сообщил, что не слышал ни одного плохого отзыва от коллег из-за рубежа о вакцине "Спутник V", только поздравления."Вы знаете, ни одного плохого слова я не слышал, только поздравления", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, получает ли отзывы от коллег из-за рубежа.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, общество

Гинцбург рассказал, что думают зарубежные коллеги о "Спутнике V"

10:50 05.04.2021 (обновлено: 12:03 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург в интервью РИА Новости сообщил, что не слышал ни одного плохого отзыва от коллег из-за рубежа о вакцине "Спутник V", только поздравления.
"Вы знаете, ни одного плохого слова я не слышал, только поздравления", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, получает ли отзывы от коллег из-за рубежа.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.
Читайте полный текст интервью >>>
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыОбщество
 
 
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