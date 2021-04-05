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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604241762.html
Гинцбург оценил вероятность заболеть COVID-19 после "Спутника V"
Гинцбург оценил вероятность заболеть COVID-19 после "Спутника V"
После вакцинации "Спутником V" можно заболеть коронавирусом, если не прошло три недели после второй прививки, но болезнь будет протекать в легкой форме, заявил... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:33
2021-04-05T12:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. После вакцинации "Спутником V" можно заболеть коронавирусом, если не прошло три недели после второй прививки, но болезнь будет протекать в легкой форме, заявил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург."В каких случаях после вакцинации человек может заболеть: если не прошло еще три недели после первой вакцинации или три недели после второй вакцинации. Как правило, если после второй прививки человек заболевает в течение трех недель, когда еще полностью не сформировался иммунитет, то, как показывает тот опыт, который есть, он заболевает в легкой форме", - сказал Гинцбург.Он отметил, что если человек заболевает на третий-пятый день после получения первого компонента вакцины, то заболевание может протекать и в более тяжелой форме, поэтому нужно соблюдать все защитные меры, пока не сформируется иммунитет.Если прошло три недели после второй вакцинации, то дается стопроцентная гарантия, что человек не заболеет в тяжелой форме коронавирусом, пояснил Гинцбург.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Гинцбург оценил вероятность заболеть COVID-19 после "Спутника V"

10:33 05.04.2021 (обновлено: 12:03 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. После вакцинации "Спутником V" можно заболеть коронавирусом, если не прошло три недели после второй прививки, но болезнь будет протекать в легкой форме, заявил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.
"В каких случаях после вакцинации человек может заболеть: если не прошло еще три недели после первой вакцинации или три недели после второй вакцинации. Как правило, если после второй прививки человек заболевает в течение трех недель, когда еще полностью не сформировался иммунитет, то, как показывает тот опыт, который есть, он заболевает в легкой форме", - сказал Гинцбург.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Он отметил, что если человек заболевает на третий-пятый день после получения первого компонента вакцины, то заболевание может протекать и в более тяжелой форме, поэтому нужно соблюдать все защитные меры, пока не сформируется иммунитет.
Если прошло три недели после второй вакцинации, то дается стопроцентная гарантия, что человек не заболеет в тяжелой форме коронавирусом, пояснил Гинцбург.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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