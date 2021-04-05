https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604241762.html

Гинцбург оценил вероятность заболеть COVID-19 после "Спутника V"

Гинцбург оценил вероятность заболеть COVID-19 после "Спутника V"

После вакцинации "Спутником V" можно заболеть коронавирусом, если не прошло три недели после второй прививки, но болезнь будет протекать в легкой форме, заявил... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:33

2021-04-05T10:33

2021-04-05T12:03

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. После вакцинации "Спутником V" можно заболеть коронавирусом, если не прошло три недели после второй прививки, но болезнь будет протекать в легкой форме, заявил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург."В каких случаях после вакцинации человек может заболеть: если не прошло еще три недели после первой вакцинации или три недели после второй вакцинации. Как правило, если после второй прививки человек заболевает в течение трех недель, когда еще полностью не сформировался иммунитет, то, как показывает тот опыт, который есть, он заболевает в легкой форме", - сказал Гинцбург.Он отметил, что если человек заболевает на третий-пятый день после получения первого компонента вакцины, то заболевание может протекать и в более тяжелой форме, поэтому нужно соблюдать все защитные меры, пока не сформируется иммунитет.Если прошло три недели после второй вакцинации, то дается стопроцентная гарантия, что человек не заболеет в тяжелой форме коронавирусом, пояснил Гинцбург.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Читайте полный текст интервью >>>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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