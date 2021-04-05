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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604236526.html
Гинцбург оценил ситуацию с подделкой "Спутника V"
Гинцбург оценил ситуацию с подделкой "Спутника V"
Сообщений о подделке вакцины от коронавируса "Спутник V" в России не было, но в Мексике такое произошло, заявил в интервью РИА Новости директор "НИЦ... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:04
2021-04-05T12:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
мексика
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сообщений о подделке вакцины от коронавируса "Спутник V" в России не было, но в Мексике такое произошло, заявил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.В конце марта власти Мексики задержали в аэропорту южного штата Кампече частный самолет Cessna, на борту которого нашли более тысячи ампул вещества, маркированного как российская вакцина против COVID-19 "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций после анализа изображений изъятой партии заявил, что это подделка."Слава Богу, внутри нашей страны таких сообщений не было, а как мы с вами уже слышали, в Мексике такое произошло. С одной стороны, мы понимаем, что, если начинают подделывать какой-то препарат, безусловно, он имеет коммерческую ценность, но это, конечно, не успокаивает", - сказал Гинцбург.Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций очень тщательно отслеживает подобные случаи и имеет механизмы, позволяющие отслеживать возможные подделки.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, мексика, в мире

Гинцбург оценил ситуацию с подделкой "Спутника V"

10:04 05.04.2021 (обновлено: 12:04 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сообщений о подделке вакцины от коронавируса "Спутник V" в России не было, но в Мексике такое произошло, заявил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.
В конце марта власти Мексики задержали в аэропорту южного штата Кампече частный самолет Cessna, на борту которого нашли более тысячи ампул вещества, маркированного как российская вакцина против COVID-19 "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций после анализа изображений изъятой партии заявил, что это подделка.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Слава Богу, внутри нашей страны таких сообщений не было, а как мы с вами уже слышали, в Мексике такое произошло. С одной стороны, мы понимаем, что, если начинают подделывать какой-то препарат, безусловно, он имеет коммерческую ценность, но это, конечно, не успокаивает", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций очень тщательно отслеживает подобные случаи и имеет механизмы, позволяющие отслеживать возможные подделки.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМексикаВ мире
 
 
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