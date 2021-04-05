https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604236526.html

Гинцбург оценил ситуацию с подделкой "Спутника V"

Гинцбург оценил ситуацию с подделкой "Спутника V"

Сообщений о подделке вакцины от коронавируса "Спутник V" в России не было, но в Мексике такое произошло, заявил в интервью РИА Новости директор "НИЦ... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:04

2021-04-05T10:04

2021-04-05T12:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

мексика

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сообщений о подделке вакцины от коронавируса "Спутник V" в России не было, но в Мексике такое произошло, заявил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.В конце марта власти Мексики задержали в аэропорту южного штата Кампече частный самолет Cessna, на борту которого нашли более тысячи ампул вещества, маркированного как российская вакцина против COVID-19 "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций после анализа изображений изъятой партии заявил, что это подделка."Слава Богу, внутри нашей страны таких сообщений не было, а как мы с вами уже слышали, в Мексике такое произошло. С одной стороны, мы понимаем, что, если начинают подделывать какой-то препарат, безусловно, он имеет коммерческую ценность, но это, конечно, не успокаивает", - сказал Гинцбург.Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций очень тщательно отслеживает подобные случаи и имеет механизмы, позволяющие отслеживать возможные подделки.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Читайте полный текст интервью >>>

мексика

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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