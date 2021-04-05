https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604236526.html
Гинцбург оценил ситуацию с подделкой "Спутника V"
Гинцбург оценил ситуацию с подделкой "Спутника V"
Сообщений о подделке вакцины от коронавируса "Спутник V" в России не было, но в Мексике такое произошло, заявил в интервью РИА Новости директор "НИЦ... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:04
2021-04-05T10:04
2021-04-05T12:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
мексика
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сообщений о подделке вакцины от коронавируса "Спутник V" в России не было, но в Мексике такое произошло, заявил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.В конце марта власти Мексики задержали в аэропорту южного штата Кампече частный самолет Cessna, на борту которого нашли более тысячи ампул вещества, маркированного как российская вакцина против COVID-19 "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций после анализа изображений изъятой партии заявил, что это подделка."Слава Богу, внутри нашей страны таких сообщений не было, а как мы с вами уже слышали, в Мексике такое произошло. С одной стороны, мы понимаем, что, если начинают подделывать какой-то препарат, безусловно, он имеет коммерческую ценность, но это, конечно, не успокаивает", - сказал Гинцбург.Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций очень тщательно отслеживает подобные случаи и имеет механизмы, позволяющие отслеживать возможные подделки.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, мексика, в мире
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости.
Сообщений о подделке вакцины от коронавируса "Спутник V
" в России не было, но в Мексике
такое произошло, заявил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург
.
В конце марта власти Мексики задержали в аэропорту южного штата Кампече частный самолет Cessna, на борту которого нашли более тысячи ампул вещества, маркированного как российская вакцина против COVID-19 "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций после анализа изображений изъятой партии заявил, что это подделка.
"Слава Богу, внутри нашей страны таких сообщений не было, а как мы с вами уже слышали, в Мексике такое произошло. С одной стороны, мы понимаем, что, если начинают подделывать какой-то препарат, безусловно, он имеет коммерческую ценность, но это, конечно, не успокаивает", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций
очень тщательно отслеживает подобные случаи и имеет механизмы, позволяющие отслеживать возможные подделки.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.