https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604219345.html

Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции

Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции

Брюссель боится, что российская вакцина станет слишком серьезным конкурентом европейским препаратам, считает директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T03:08

2021-04-05T03:08

2021-04-05T11:46

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

александр гинцбург

евросоюз

европа

в мире

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Брюссель боится, что российская вакцина станет слишком серьезным конкурентом европейским препаратам, считает директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с начала марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое, в числе прочего, выдает рекомендации по использованию в странах Евросоюза. По данным СМИ, российский препарат может получить одобрение ЕМА уже в мае.На прошлой неделе в Службе внешней разведки России заявили, что Евросоюз пытается принять срочные меры по дискредитации российской вакцины от коронавируса. В СВР, в частности, напомнили о недавнем заявлении еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона "о неприятии российской антикоронавирусной вакцины даже перед лицом все возрастающей угрозы жизням сотен тысяч граждан Евросоюза". Кроме того, как отметили в СВР, глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер считает, что "Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы затянуть до июля-августа сего года сертификацию российской вакцины, с тем чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Сейчас проходят пострегистрационные испытания.

https://ria.ru/20210402/vaktsina-1604010694.html

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вакцина "спутник v", александр гинцбург, евросоюз, европа, в мире