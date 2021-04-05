Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604219345.html
Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
Брюссель боится, что российская вакцина станет слишком серьезным конкурентом европейским препаратам, считает директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T03:08
2021-04-05T11:46
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
александр гинцбург
евросоюз
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Брюссель боится, что российская вакцина станет слишком серьезным конкурентом европейским препаратам, считает директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с начала марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое, в числе прочего, выдает рекомендации по использованию в странах Евросоюза. По данным СМИ, российский препарат может получить одобрение ЕМА уже в мае.На прошлой неделе в Службе внешней разведки России заявили, что Евросоюз пытается принять срочные меры по дискредитации российской вакцины от коронавируса. В СВР, в частности, напомнили о недавнем заявлении еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона "о неприятии российской антикоронавирусной вакцины даже перед лицом все возрастающей угрозы жизням сотен тысяч граждан Евросоюза". Кроме того, как отметили в СВР, глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер считает, что "Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы затянуть до июля-августа сего года сертификацию российской вакцины, с тем чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Сейчас проходят пострегистрационные испытания.
https://ria.ru/20210402/vaktsina-1604010694.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", александр гинцбург, евросоюз, европа, в мире

Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции

03:08 05.04.2021 (обновлено: 11:46 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Брюссель боится, что российская вакцина станет слишком серьезным конкурентом европейским препаратам, считает директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.

"Евросоюз не спешит вывести "Спутник V" как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя", —сказал он в интервью РИА Новости.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с начала марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое, в числе прочего, выдает рекомендации по использованию в странах Евросоюза. По данным СМИ, российский препарат может получить одобрение ЕМА уже в мае.
На прошлой неделе в Службе внешней разведки России заявили, что Евросоюз пытается принять срочные меры по дискредитации российской вакцины от коронавируса. В СВР, в частности, напомнили о недавнем заявлении еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона "о неприятии российской антикоронавирусной вакцины даже перед лицом все возрастающей угрозы жизням сотен тысяч граждан Евросоюза".
Вид на город Афины - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 18:11Распространение коронавируса
В парламенте Греции прошли дебаты о закупке вакцины "Спутник V"
Кроме того, как отметили в СВР, глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер считает, что "Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы затянуть до июля-августа сего года сертификацию российской вакцины, с тем чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке".
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Сейчас проходят пострегистрационные испытания.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Александр ГинцбургЕвросоюзЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:05Турецкая оппозиция осудила задержание адмиралов из-за конвенции Монтре
13:04Кудрин рассказал, как быстро можно вдвое снизить уровень бедности
12:55В России хотят создать уникальный синхротрон
12:55В Совфеде оценили заявления Киева об "украинском русском" языке
12:52В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
12:49Росприроднадзор заберет животных из дома мужчины, стрелявшего в Мытищах
12:47В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
12:47Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
12:41Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности
12:35"Скопинский маньяк" получил штраф
12:33В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
12:31Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
12:31В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
12:29МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД
12:27В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
12:26Врач назвала эффективный способ избавиться от изжоги
12:25В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии
12:23Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
12:23В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
12:22В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
Лента новостейМолния