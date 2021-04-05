Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:08 05.04.2021 (обновлено: 11:46 05.04.2021)
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Брюссель боится, что российская вакцина станет слишком серьезным конкурентом европейским препаратам, считает директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.
"Евросоюз не спешит вывести "Спутник V" как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя", —сказал он в интервью РИА Новости.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с начала марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое, в числе прочего, выдает рекомендации по использованию в странах Евросоюза. По данным СМИ, российский препарат может получить одобрение ЕМА уже в мае.
На прошлой неделе в Службе внешней разведки России заявили, что Евросоюз пытается принять срочные меры по дискредитации российской вакцины от коронавируса. В СВР, в частности, напомнили о недавнем заявлении еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона "о неприятии российской антикоронавирусной вакцины даже перед лицом все возрастающей угрозы жизням сотен тысяч граждан Евросоюза".
Кроме того, как отметили в СВР, глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер считает, что "Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы затянуть до июля-августа сего года сертификацию российской вакцины, с тем чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке".
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Сейчас проходят пострегистрационные испытания.