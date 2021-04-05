https://ria.ru/20210405/utechka-1604236796.html

Данные желающих взять кредит в банке "ДОМ.РФ" утекли в Сеть

Данные желающих взять кредит в банке "ДОМ.РФ" утекли в Сеть

Банк "Дом.РФ" выявил утечку данных из дистанционных заявок физических лиц на получение кредита наличными, но безопасности счетов клиентов ничего не угрожает,... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:04

2021-04-05T10:04

2021-04-05T11:09

"дом.рф"

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Банк "Дом.РФ" выявил утечку данных из дистанционных заявок физических лиц на получение кредита наличными, но безопасности счетов клиентов ничего не угрожает, говорится в сообщении кредитной организации.Согласно информации РБК, попавший в Сеть файл со сведениями о клиентах содержит 104,8 тысячи записей, которые могут содержать сумму потенциального кредита, номер телефона, адрес электронной почты, а также полный набор персональных данных для оформления кредита.Отмечается, что записи датируются периодом с февраля 2020 по март 2021 года.Представители организации считают, что мошенники могли получить неподтвержденные данные из первичных заявок клиентов, которых недостаточно для доступа к счетам и осуществлений операций с денежными средствами.Кредитная организация заверила, что "утечка случилась не из учетных систем банка". "Это первый случай, когда злоумышленникам удалось найти частичный доступ к внешним заявкам банка, при этом наши службы намерены провести работы по предотвращению распространения данных о желающих получить кредит наличными", - добавили в банке.

https://ria.ru/20210405/moshenniki-1604222285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"дом.рф", общество