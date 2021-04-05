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Данные желающих взять кредит в банке "ДОМ.РФ" утекли в Сеть
Данные желающих взять кредит в банке "ДОМ.РФ" утекли в Сеть
Банк "Дом.РФ" выявил утечку данных из дистанционных заявок физических лиц на получение кредита наличными, но безопасности счетов клиентов ничего не угрожает,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:04
2021-04-05T11:09
"дом.рф"
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Банк "Дом.РФ" выявил утечку данных из дистанционных заявок физических лиц на получение кредита наличными, но безопасности счетов клиентов ничего не угрожает, говорится в сообщении кредитной организации.Согласно информации РБК, попавший в Сеть файл со сведениями о клиентах содержит 104,8 тысячи записей, которые могут содержать сумму потенциального кредита, номер телефона, адрес электронной почты, а также полный набор персональных данных для оформления кредита.Отмечается, что записи датируются периодом с февраля 2020 по март 2021 года.Представители организации считают, что мошенники могли получить неподтвержденные данные из первичных заявок клиентов, которых недостаточно для доступа к счетам и осуществлений операций с денежными средствами.Кредитная организация заверила, что "утечка случилась не из учетных систем банка". "Это первый случай, когда злоумышленникам удалось найти частичный доступ к внешним заявкам банка, при этом наши службы намерены провести работы по предотвращению распространения данных о желающих получить кредит наличными", - добавили в банке.
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"дом.рф", общество

Данные желающих взять кредит в банке "ДОМ.РФ" утекли в Сеть

10:04 05.04.2021 (обновлено: 11:09 05.04.2021)
 
© Fotolia / GzorgzСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Fotolia / Gzorgz
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Банк "Дом.РФ" выявил утечку данных из дистанционных заявок физических лиц на получение кредита наличными, но безопасности счетов клиентов ничего не угрожает, говорится в сообщении кредитной организации.
Согласно информации РБК, попавший в Сеть файл со сведениями о клиентах содержит 104,8 тысячи записей, которые могут содержать сумму потенциального кредита, номер телефона, адрес электронной почты, а также полный набор персональных данных для оформления кредита.
Отмечается, что записи датируются периодом с февраля 2020 по март 2021 года.

"Служба безопасности совместно с IT-подразделением банка "Дом.PФ" выявили уязвимость в работе канала дистанционной подачи первичных заявок на получение продукта "Кредит наличными". Безопасности счетов клиентов ничего не угрожает". Все системы банка функционируют в штатном режиме , - говорится в сообщении.

Представители организации считают, что мошенники могли получить неподтвержденные данные из первичных заявок клиентов, которых недостаточно для доступа к счетам и осуществлений операций с денежными средствами.
Кредитная организация заверила, что "утечка случилась не из учетных систем банка". "Это первый случай, когда злоумышленникам удалось найти частичный доступ к внешним заявкам банка, при этом наши службы намерены провести работы по предотвращению распространения данных о желающих получить кредит наличными", - добавили в банке.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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"Дом.РФ"Общество
 
 
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