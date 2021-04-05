https://ria.ru/20210405/upts-1604278877.html

УПЦ сообщила о захвате радикалами храма в Черниговской области

УПЦ сообщила о захвате радикалами храма в Черниговской области

Несколько десятков радикалов захватили в воскресенье храм канонической Украинской православной церкви в Черниговской области, сообщается в понедельник на сайте... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:25

2021-04-05T13:25

2021-04-05T13:26

религия и мировоззрение

православная церковь украины (пцу)

константинопольский патриархат

петр порошенко

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

черниговская область

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КИЕВ, 5 апр - РИА Новости. Несколько десятков радикалов захватили в воскресенье храм канонической Украинской православной церкви в Черниговской области, сообщается в понедельник на сайте УПЦ.По данным УПЦ, захватчики выдворили всех прихожан из церкви и повесили на ее двери свои замки. Они аргументировали свои действия тем, что у них есть документы о регистрации общины раскольнической Православной церкви Украины."Однако никаких документов, подтверждающих права на сооружение храма, у них нет. И к регистрации общины ПЦУ есть ряд вопросов – во-первых, ее в селе нет, а во-вторых, продолжаются судебные дела по поводу незаконной регистрации, которая состоялась на основе фиктивного собрания, в котором, как обычно бывает, участие религиозная община не принимала", - цитирует секретаря епархии протоиерея Валерия Дашко сайт УПЦ.По данным сайта УПЦ, захватчики не скрывали, что им заплатили, поэтому они будут охранять храм сколько нужно. Прибывшие на место правоохранители не защищали владельцев церкви и "позволили всю инициативу взять в свои руки радикалам".УПЦ сообщила, что конфликт вокруг этого храма длится около двух лет. В сентябре 2019 года уже состоялась неудачная попытка захватить церковь.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который мог лишить каноническую УПЦ ее названия. Минкульт Украины обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия. Однако УПЦ оспорила такой приказ Минкульта и выиграла в судах первой и апелляционной инстанции. Тогда Минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Суд позже оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование канонической Украинской православной церкви.

https://ria.ru/20210402/upts-1603921454.html

https://ria.ru/20210401/goneniya-1603831958.html

черниговская область

украина

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православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, петр порошенко, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), черниговская область, украина, в мире