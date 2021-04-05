https://ria.ru/20210405/ukraina-1604373674.html

Госдеп заявил о готовности к диалогу с Россией по Украине

Госдеп заявил о готовности к диалогу с Россией по Украине

США готовы к диалогу с Россией по ситуации вокруг Украины, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-05T23:56

2021-04-05T23:56

2021-04-06T02:48

россия

вашингтон

владимир путин

москва

севастополь

оон

киев

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. США готовы к диалогу с Россией по ситуации вокруг Украины, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента.Ранее Соединенные Штаты попросили Россию дать объяснения в связи с сообщениями о "провокациях" вблизи восточной границы Украины.Собеседник агентства добавил, что Вашингтон призывает Москву "воздерживаться от действий по эскалации". В частности, пояснил представитель Госдепа, беспокойство Вашингтона вызывают сообщения о передвижении российских войск на границах соседней страны и в Крыму.Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, но заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В Кремле также отмечали, что Россия не участвует в событиях на Украине и лишь использует свое влияние для выполнения соглашений. Кроме того, Москва подчеркивала, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

россия

вашингтон

москва

севастополь

киев

сша

украина

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2021

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