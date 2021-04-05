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Госдеп заявил о готовности к диалогу с Россией по Украине
Госдеп заявил о готовности к диалогу с Россией по Украине
США готовы к диалогу с Россией по ситуации вокруг Украины, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-05T23:56
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вашингтон
владимир путин
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севастополь
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киев
сша
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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. США готовы к диалогу с Россией по ситуации вокруг Украины, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента.Ранее Соединенные Штаты попросили Россию дать объяснения в связи с сообщениями о "провокациях" вблизи восточной границы Украины.Собеседник агентства добавил, что Вашингтон призывает Москву "воздерживаться от действий по эскалации". В частности, пояснил представитель Госдепа, беспокойство Вашингтона вызывают сообщения о передвижении российских войск на границах соседней страны и в Крыму.Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, но заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В Кремле также отмечали, что Россия не участвует в событиях на Украине и лишь использует свое влияние для выполнения соглашений. Кроме того, Москва подчеркивала, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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россия, вашингтон, владимир путин, москва, севастополь, оон, киев, сша, украина, в мире

Госдеп заявил о готовности к диалогу с Россией по Украине

23:56 05.04.2021 (обновлено: 02:48 06.04.2021)
 
© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий ДНР
Военнослужащий ДНР - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© REUTERS / Alexander Ermochenko
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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. США готовы к диалогу с Россией по ситуации вокруг Украины, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента.
"Мы открыты к общению с Москвой", — заявил представитель Госдепа.
Ранее Соединенные Штаты попросили Россию дать объяснения в связи с сообщениями о "провокациях" вблизи восточной границы Украины.
Собеседник агентства добавил, что Вашингтон призывает Москву "воздерживаться от действий по эскалации". В частности, пояснил представитель Госдепа, беспокойство Вашингтона вызывают сообщения о передвижении российских войск на границах соседней страны и в Крыму.
Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, но заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В Кремле также отмечали, что Россия не участвует в событиях на Украине и лишь использует свое влияние для выполнения соглашений. Кроме того, Москва подчеркивала, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 08:00
Киев готов воевать. Запад готов его поддержать
 
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