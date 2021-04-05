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Госдеп попросил Россию объяснить "провокации" у границы с Украиной
Госдеп попросил Россию объяснить "провокации" у границы с Украиной
Вашингтон попросил Москву объяснить "провокации" у украинской границы, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T20:23
2021-04-05T20:23
2021-04-05T23:52
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Вашингтон попросил Москву объяснить "провокации" у украинской границы, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс.Дипломат подчеркнул, что США расценивают действия России, в том числе "наращивание сил у границы с Украиной", как эскалацию. При этом он не ответил на вопрос, видит ли Вашингтон угрозу в передислокации сил суверенного государства на собственной территории."Что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", — отметил Прайс.На минувшей неделе Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в первом разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии". Издание Politico, в свою очередь, рассказало, что собеседники обсудили наращивание военного присутствия России у границ с Украиной.Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя ситуацию, заявил, что Россия на своей территории предпринимает те шаги, которые считает нужными, и полностью игнорирует сигналы из США, не имеющих к этому ни малейшего отношения.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html
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нед прайс, государственный департамент сша, владимир зеленский, сергей рябков, москва, в мире, сша, украина