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Госдеп попросил Россию объяснить "провокации" у границы с Украиной
Госдеп попросил Россию объяснить "провокации" у границы с Украиной
Вашингтон попросил Москву объяснить "провокации" у украинской границы, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T20:23
2021-04-05T23:52
нед прайс
государственный департамент сша
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москва
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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Вашингтон попросил Москву объяснить "провокации" у украинской границы, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс.Дипломат подчеркнул, что США расценивают действия России, в том числе "наращивание сил у границы с Украиной", как эскалацию. При этом он не ответил на вопрос, видит ли Вашингтон угрозу в передислокации сил суверенного государства на собственной территории."Что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", — отметил Прайс.На минувшей неделе Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в первом разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии". Издание Politico, в свою очередь, рассказало, что собеседники обсудили наращивание военного присутствия России у границ с Украиной.Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя ситуацию, заявил, что Россия на своей территории предпринимает те шаги, которые считает нужными, и полностью игнорирует сигналы из США, не имеющих к этому ни малейшего отношения.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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нед прайс, государственный департамент сша, владимир зеленский, сергей рябков, москва, в мире, сша, украина

Госдеп попросил Россию объяснить "провокации" у границы с Украиной

20:23 05.04.2021 (обновлено: 23:52 05.04.2021)
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Вашингтон попросил Москву объяснить "провокации" у украинской границы, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Дипломат подчеркнул, что США расценивают действия России, в том числе "наращивание сил у границы с Украиной", как эскалацию. При этом он не ответил на вопрос, видит ли Вашингтон угрозу в передислокации сил суверенного государства на собственной территории.
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"Что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", — отметил Прайс.
На минувшей неделе Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в первом разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии". Издание Politico, в свою очередь, рассказало, что собеседники обсудили наращивание военного присутствия России у границ с Украиной.
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя ситуацию, заявил, что Россия на своей территории предпринимает те шаги, которые считает нужными, и полностью игнорирует сигналы из США, не имеющих к этому ни малейшего отношения.
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