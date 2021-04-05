https://ria.ru/20210405/ukraina-1604302824.html

В МИД рассказали о контактах с США по Украине

В МИД рассказали о контактах с США по Украине

РФ и США ведут контакты по Украине на высоком уровне, Москва заверила Вашингтон, что обвинения в якобы дестабилизации Россией ситуации на востоке Украины... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:19

2021-04-05T15:19

2021-04-05T15:38

россия

сергей рябков

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. РФ и США ведут контакты по Украине на высоком уровне, Москва заверила Вашингтон, что обвинения в якобы дестабилизации Россией ситуации на востоке Украины беспочвенны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне", - сказал Рябков журналистам.По его словам, американская сторона высказала РФ свою озабоченность, "мы им в ответ сказали, что эта озабоченность беспочвенна"."И озаботиться им нужно не тем, что, как они утверждают, предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во все более вызывающей форме отрицает сами эти договоренности. Вот если бы этим озаботились наши американские коллеги, это реально помогло бы стабилизации обстановки", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20210404/vygovor-1604139874.html

россия

сша

украина

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россия, сергей рябков, сша, украина, в мире