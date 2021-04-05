https://ria.ru/20210405/ukraina-1604259679.html

МИД Украины выступил против денонсации "Харьковских соглашений" с Россией

МИД Украины выступил против денонсации "Харьковских соглашений" с Россией

Министерство иностранных дел Украины против денонсации Верховной радой "Харьковских соглашений" с Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму, заявил... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:47

2021-04-05T11:47

2021-04-05T12:14

олег николенко

алексей данилов

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КИЕВ, 5 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины против денонсации Верховной радой "Харьковских соглашений" с Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму, заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений", и отметил, что в отношении голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить уголовное дело по статье "госизмена". Позже два депутата от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о денонсации соглашений. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило, что сообщило экс-премьеру Николаю Азарову о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений", однако он это отрицает.Николенко напомнил, что МИД еще в 2014 году был против денонсации "Харьковских соглашений", и за семь лет конфликта ничего не изменилось.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов. Согласно конституции Украины, депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210316/ukraina-1601536764.html

https://ria.ru/20210317/flot-1601538663.html

харьков

севастополь

украина

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олег николенко, алексей данилов, мид украины, верховная рада украины, харьков, севастополь, украина, в мире