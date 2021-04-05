https://ria.ru/20210405/ugroza-1604301412.html

На Украине объяснили, чем грозит артистам "неправильная" позиция по Крыму

На Украине объяснили, чем грозит артистам "неправильная" позиция по Крыму

Служба безопасности Украины запрещает российским артистам въезд в страну из-за посещения Крыма, но высказывания о статусе полуострова — их частная точка зрения, РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:18

2021-04-05T15:18

2021-04-05T16:16

александр ткаченко (украина)

керчь

служба безопасности украины

москва

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149927/21/1499272132_0:55:1200:730_1920x0_80_0_0_1cf9ab3b49b0a1e8a6c5c70d68c8a873.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины запрещает российским артистам въезд в страну из-за посещения Крыма, но высказывания о статусе полуострова — их частная точка зрения, заявил в интервью "24 каналу" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Но, добавил министр, если публичное лицо постоянно занимается "пропагандистской работой", то это становится бесспорным основанием для запрета въезда. Что касается украинских исполнителей, выступающих в России, то, как считает Ткаченко, Министерство культуры не может запретить им это. Он подчеркнул, что решения о запретах принимает СБУ и об их причинах можно "только догадываться". В марте украинская прокуратура возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, которые в мае 2018-го выступили в Керчи на открытии Крымского моста. Это, в частности, участники проекта "Голос", Денис Майданов, Алена Свиридова, Григорий Лепс, Валерия, Александр Маршал, Дима Билан, Ольга Кормухина, Олег Газманов, Пелагея и Александр Буйнов. Некоторые из них уже фигурируют в черном списке российских деятелей культуры, который составляет украинский Минкульт. Российские артисты назвали действия Киева глупостью.

https://ria.ru/20210402/literatura-1603886390.html

керчь

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ткаченко (украина), керчь, служба безопасности украины, москва, украина