На Украине объяснили, чем грозит артистам "неправильная" позиция по Крыму
15:18 05.04.2021 (обновлено: 16:16 05.04.2021)
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины запрещает российским артистам въезд в страну из-за посещения Крыма, но высказывания о статусе полуострова — их частная точка зрения, заявил в интервью "24 каналу" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Если человек был в Крыму — понятно, почему въезд на Украину запрещен. Однако, если он публично говорит, что Крым никогда не станет частью Украины, — является ли это основанием для того, чтобы не впускать его к нам?" — задался он вопросом.
Но, добавил министр, если публичное лицо постоянно занимается "пропагандистской работой", то это становится бесспорным основанием для запрета въезда.
Что касается украинских исполнителей, выступающих в России, то, как считает Ткаченко, Министерство культуры не может запретить им это. Он подчеркнул, что решения о запретах принимает СБУ и об их причинах можно "только догадываться".
В марте украинская прокуратура возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, которые в мае 2018-го выступили в Керчи на открытии Крымского моста. Это, в частности, участники проекта "Голос", Денис Майданов, Алена Свиридова, Григорий Лепс, Валерия, Александр Маршал, Дима Билан, Ольга Кормухина, Олег Газманов, Пелагея и Александр Буйнов. Некоторые из них уже фигурируют в черном списке российских деятелей культуры, который составляет украинский Минкульт. Российские артисты назвали действия Киева глупостью.
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