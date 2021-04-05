https://ria.ru/20210405/ugroza-1604266755.html
Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира
Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира
Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину, но внимательно относится к своей собственной безопасности, заявил журналистам... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:19
2021-04-05T12:19
2021-04-05T12:19
дмитрий песков
ростовская область
украина
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину, но внимательно относится к своей собственной безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать сообщения о том, что якобы российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами."Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210403/vyzovy-1604105018.html
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дмитрий песков, ростовская область, украина, в мире