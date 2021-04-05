https://ria.ru/20210405/udaltsov-1604285991.html

Суд продлил надзор за Удальцовым

Суд продлил надзор за Удальцовым

Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск ОМВД по району Нагатинский затон к Сергею Удальцову, продлив надзор за оппозиционером до конца апреля 2022... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:05

2021-04-05T14:05

2021-04-05T14:05

россия

виолетта волкова

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск ОМВД по району Нагатинский затон к Сергею Удальцову, продлив надзор за оппозиционером до конца апреля 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В остальной части иск к оппозиционеру был отклонен.В 2018 году Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запретив ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.Как рассказывала РИА Новости адвокат оппозиционера Виолетта Волкова, в иске истец просил продлить Удальцову надзор до 26 апреля 2022 года и ужесточить его условия: запретить ему выходить из дома с 22.00 до 6.00, выезжать за пределы Москвы (даже в Московскую область) и увеличить с двух до четырех раз в месяц необходимость отмечаться в отделе полиции по месту жительства.Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году. Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций.

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виолетта волкова, москва, московская область (подмосковье), происшествия