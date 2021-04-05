Суд продлил надзор за Удальцовым
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКоординатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов у Симоновского суда Москвы, где состоится заседание по иску московской полиции об ужесточении за ним административного надзора
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск ОМВД по району Нагатинский затон к Сергею Удальцову, продлив надзор за оппозиционером до конца апреля 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд частично удовлетворил иск отдела МВД России по району Нагатинский затон города Москвы к Удальцову Сергею, продлив до 26 апреля 2022 года надзор и обязав его четыре раза в месяц являться в ОМВД для регистрации", - рассказал собеседник агентства.
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В остальной части иск к оппозиционеру был отклонен.
В 2018 году Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запретив ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.
Как рассказывала РИА Новости адвокат оппозиционера Виолетта Волкова, в иске истец просил продлить Удальцову надзор до 26 апреля 2022 года и ужесточить его условия: запретить ему выходить из дома с 22.00 до 6.00, выезжать за пределы Москвы (даже в Московскую область) и увеличить с двух до четырех раз в месяц необходимость отмечаться в отделе полиции по месту жительства.
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Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году. Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций.