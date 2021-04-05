https://ria.ru/20210405/ubiystvo-1604018533.html

"Это провокация": почему полицейский расстрелял коллег в московском метро

"Это провокация": почему полицейский расстрелял коллег в московском метро

Один погиб, второй ранен, третий за решеткой — в понедельник Мосгорсуд огласил приговор по резонансному делу прапорщика полиции Алексея Смирнова, полтора года... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T08:00

2021-04-05T08:00

2021-04-05T11:47

следственный комитет россии (ск рф)

московский городской суд

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603923295_294:0:3195:1632_1920x0_80_0_0_0eb98de6c49ba7f62178d425add8cec5.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Один погиб, второй ранен, третий за решеткой — в понедельник Мосгорсуд огласил приговор по резонансному делу прапорщика полиции Алексея Смирнова, полтора года назад расстрелявшего сотрудников отдела собственной безопасности в столичной подземке. По версии СК, оперативники собирались задержать коллегу за взятку, однако присяжные решили, что Смирнов ее не брал, а его адвокаты и вовсе настаивают на том, что это была провокация ОСБ.Стрельба в подземкеВечером 18 сентября 2019-го пассажиры метро на станции "Рязанский проспект" услышали глухие выстрелы. Из полицейской комнаты выскочил раненый и побежал к выходу. Выбравшись на улицу, он сделал несколько десятков шагов и упал.В комнате полиции в это время истекал кровью еще один человек, а дежурившие сотрудники старались убедить коллегу, внезапно открывшего огонь, сдаться. Тот в итоге положил табельное оружие на стол и сам зашел в клетку, куда обычно помещают задержанных за административные правонарушения. Вскоре к месту трагедии приехали начальник столичного ГУВД, усиленная следственно-оперативная группа, а также несколько реанимобилей.Выбежавшего на улицу раненого спасти не удалось. Это был оперуполномоченный по особо важным делам отдела собственной безопасности УВД на метрополитене, старший лейтенант полиции 39-летний Максим Веялко. Второго пострадавшего — подполковника из этого же подразделения Алексея Лимонова — доставили в больницу и прооперировали. Хотя в него попали шесть пуль, он выжил. Камера видеонаблюдения запечатлела, как полицейский в форме резко выхватывает из кобуры оружие, перезаряжает и, направив в сторону людей в штатском, открывает огонь. Раненый Лимонов пытается забрать у стрелка оружие, но падает и теряет сознание.Возбудили уголовное дело по статье 317 УК "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Обвинение предъявили прапорщику 5-го отдела полиции УВД на метрополитене 35-летнему Алексею Смирнову. По версии СК, в тот день оперативники ОСБ собирались задержать его по подозрению во взятке. Он якобы получил две тысячи рублей от уроженца Киргизии Фархата Хаитова, который не имел при себе документов.Вскоре всплыл еще один эпизод — Смирнов, полагают следователи, в мае того же года вымогал деньги у филиппинки Череасианц Мондия. Чтобы избежать административной ответственности, она отдала полицейскому 20 тысяч рублей.В итоге Смирнова обвинили в посягательстве на жизнь трех сотрудников полиции: Веялко, Лимонова и Руслана Тростянского — на него прапорщик наводил пистолет, но не выстрелил. А также — в двух взятках. Полицейского уволили со службы, суд отправил его в СИЗО. Сложить оружиеЗащитники Смирнова уверяют, что в этой истории не все так однозначно, как кажется на первый взгляд."Мы считаем, что никакой взятки не было, — объясняет РИА Новости адвокат Михаил Корчагин. — Хаитов буквально насильно вложил в руку полицейского платок с деньгами. Причем камеры видеонаблюдения сняли, как незадолго до этого его возле станции метро сопровождал некто Калиничев, который сейчас служит в ОСБ, но на тот момент в уголовном деле почему-то не фигурировал. На наш взгляд, была провокация взятки, а сам Смирнов не знал, что в платке — деньги".Также, по мнению адвоката, сотрудники ОСБ не имели полномочий самостоятельно разоружать подозреваемого, поскольку он был таким же представителем власти, как и они. Сделать это могли лишь его непосредственные руководители, работавшие на станции метро "Таганская"."Поскольку к тому моменту начальники Смирнова уже выехали на "Рязанский проспект", операм следовало подождать всего минут 20, — продолжает адвокат. — Но они этого не сделали. Смирнов же не только очень удивился, когда ему сообщили о полученных от Хаитова деньгах, но и счел действия коллег незаконными, потому выхватил пистолет и приказал полицейским лечь на пол". По словам оперативников, они не пытались разоружить полицейского самостоятельно, а как раз собирались дождаться его руководителей. "Действительно, по закону он имеет право передать оружие лишь тому, кому подчиняется в соответствии с должностью, — объясняет экс-сотрудник ОСБ, а ныне адвокат Руслан Тростянский. — Разумеется, мы не могли об этом не знать".Защитники также указывают на то, что сотрудники ОСБ не предоставили коллегии присяжных каких-либо письменных доказательств о проведении 18 сентября на станции "Рязанский проспект" оперативно-разыскных мероприятий. Якобы Лимонов лишь сослался на какой-то рапорт, а Калиничев с потерпевшим Тростянским и вовсе не явились ни на одно заседание.Предвзятое отношениеЛетом 2020-го все материалы передали в Московский городской суд, Смирнов попросил, чтобы его судьбу решали присяжные. В феврале они признали экс-полицейского виновным в том, что он стрелял в Веялко и Лимонова, но оправдали по обоим эпизодам о взятках и покушении на жизнь Тростянского. "Я считаю, что на этот вердикт повлияли многочисленные материалы в СМИ, где нашу службу всячески выставляли в негативном свете, — отмечает Тростянский. — Это предвзятое отношение. Во-первых, Смирнов совершил должностное преступление и на записи хорошо видно, как он получил от Хаитова деньги, а все эти рассказы про платок и салфетки — обычная попытка уйти от уголовной ответственности. Во-вторых, почему наставить на человека заряженное оружие теперь не считается преступлением? На мой взгляд, дело должно было рассматриваться коллегией судей, а не присяжных". Присяжные также посчитали, что обвиняемый заслуживает снисхождения, а значит, не может получить максимальное наказание. По статье 317 это пожизненное лишение свободы."Пока шло следствие, Смирнов стоял на том, что никаких взяток не брал, поэтому виновным себя в этом не признал, — говорит адвокат. — Что касается покушения на жизнь полицейских, то в этом случае Алексей не может дать категоричный ответ, потому что расценивал действия оперативников как незаконные. Но мы и не просили присяжных оправдать нашего клиента в применении оружия".Прокурор потребовал осудить обвиняемого на 22 года. Причем на первые десять лет отправить в тюрьму, где условия гораздо жестче, чем в колонии. В итоге, Мосгорсуд приговорил Смирнова к 19 годам колонии строгого режима, девять из которых он проведет в тюрьме. Максима Веялко похоронили в родном Домодедово. По словам коллег, он прослужил в органах всего шесть лет — был оперативником на метрополитене, а за год до гибели перешел в отдел собственной безопасности. Погибший был грамотным специалистом.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полицейскому, застрелившему коллегу в метро, грозит 22 года тюрьмы. Кадры ЧП Полицейскому, застрелившему коллегу в метро, грозит 22 года тюрьмы. Кадры ЧП 2021-04-05T08:00 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, происшествия