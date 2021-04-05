https://ria.ru/20210405/twitter-1604277717.html

В Общественной палате оценили решение Роскомнадзора по Twitter

В Общественной палате оценили решение Роскомнадзора по Twitter

Действия Роскомнадзора в отношении социальной сети Twitter показали свою "эффективность и целесообразность", а платформа осознала всю серьезность ситуации и... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:21

2021-04-05T13:21

2021-04-05T13:21

александр малькевич

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Действия Роскомнадзора в отношении социальной сети Twitter показали свою "эффективность и целесообразность", а платформа осознала всю серьезность ситуации и вступила в официальный диалог, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.Ранее Роскомнадзор принял решение не переходить к полной блокировке работы соцсети Twitter на территории РФ и продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая."Действия РКН по замедлению трафика Twitter доказали свою эффективность и целесообразность. Соцсеть, раннее показательно игнорировавшая запросы российского ведомства, наконец осознала всю серьезность ситуации и реальную возможность блокировки на территории России и вступила в официальный диалог с ведомством", - рассказал Малькевич.Предоставив Twitter дополнительное время на устранение замечаний, Роскомнадзор, по словам общественника, демонстрирует конструктивную переговорную позицию."Очевидна несостоятельность существующего в либеральной среде тезиса о том, что иностранные онлайн-платформы не заинтересованы в российском цифровом рынке, а любые усилия российских властей по наведению законного порядка в интернете неминуемо приведут к уходу сервисов и компаний из России. Иностранные компании заинтересованы в работе на отечественном рынке, поэтому в конечном счёте демонстрируют готовность договариваться с регулятором", - добавил Малькевич."Ситуация с Twitter в очередной раз показывает, что нет цели заблокировать ресурс. Мы все хотим диалога и готовы договариваться. Но – на наших правилах и позициях. Считаю, что нужно развивать достигнутый успех на этом участке нашего фронта за информационный суверенитет и принимать закон об открытии представительств иностранных компаний в нашей стране", - уточнил Малькевич.

https://ria.ru/20210323/twitter-1602493141.html

https://ria.ru/20210318/twitter-1601853016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество