Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/twitter-1604277717.html
В Общественной палате оценили решение Роскомнадзора по Twitter
В Общественной палате оценили решение Роскомнадзора по Twitter
Действия Роскомнадзора в отношении социальной сети Twitter показали свою "эффективность и целесообразность", а платформа осознала всю серьезность ситуации и... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:21
2021-04-05T13:21
александр малькевич
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Действия Роскомнадзора в отношении социальной сети Twitter показали свою "эффективность и целесообразность", а платформа осознала всю серьезность ситуации и вступила в официальный диалог, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.Ранее Роскомнадзор принял решение не переходить к полной блокировке работы соцсети Twitter на территории РФ и продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая."Действия РКН по замедлению трафика Twitter доказали свою эффективность и целесообразность. Соцсеть, раннее показательно игнорировавшая запросы российского ведомства, наконец осознала всю серьезность ситуации и реальную возможность блокировки на территории России и вступила в официальный диалог с ведомством", - рассказал Малькевич.Предоставив Twitter дополнительное время на устранение замечаний, Роскомнадзор, по словам общественника, демонстрирует конструктивную переговорную позицию."Очевидна несостоятельность существующего в либеральной среде тезиса о том, что иностранные онлайн-платформы не заинтересованы в российском цифровом рынке, а любые усилия российских властей по наведению законного порядка в интернете неминуемо приведут к уходу сервисов и компаний из России. Иностранные компании заинтересованы в работе на отечественном рынке, поэтому в конечном счёте демонстрируют готовность договариваться с регулятором", - добавил Малькевич."Ситуация с&nbsp; Twitter в очередной раз показывает, что нет цели заблокировать ресурс. Мы все хотим диалога и готовы договариваться. Но – на наших правилах и позициях. Считаю, что нужно развивать достигнутый успех на этом участке нашего фронта за информационный суверенитет и принимать закон об открытии представительств иностранных компаний в нашей стране", - уточнил Малькевич.
https://ria.ru/20210323/twitter-1602493141.html
https://ria.ru/20210318/twitter-1601853016.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_204:396:2407:2048_1920x0_80_0_0_5c29d2a908416bbf0863183154e51aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр малькевич, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество

В Общественной палате оценили решение Роскомнадзора по Twitter

13:21 05.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Действия Роскомнадзора в отношении социальной сети Twitter показали свою "эффективность и целесообразность", а платформа осознала всю серьезность ситуации и вступила в официальный диалог, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.
Ранее Роскомнадзор принял решение не переходить к полной блокировке работы соцсети Twitter на территории РФ и продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 15:24
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к перспективе блокировки Twitter
"Действия РКН по замедлению трафика Twitter доказали свою эффективность и целесообразность. Соцсеть, раннее показательно игнорировавшая запросы российского ведомства, наконец осознала всю серьезность ситуации и реальную возможность блокировки на территории России и вступила в официальный диалог с ведомством", - рассказал Малькевич.
Предоставив Twitter дополнительное время на устранение замечаний, Роскомнадзор, по словам общественника, демонстрирует конструктивную переговорную позицию.
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 17:28
Twitter не блокирует угрозы в адрес российских дипломатов, заявили в МИД
"Очевидна несостоятельность существующего в либеральной среде тезиса о том, что иностранные онлайн-платформы не заинтересованы в российском цифровом рынке, а любые усилия российских властей по наведению законного порядка в интернете неминуемо приведут к уходу сервисов и компаний из России. Иностранные компании заинтересованы в работе на отечественном рынке, поэтому в конечном счёте демонстрируют готовность договариваться с регулятором", - добавил Малькевич.
"Ситуация с  Twitter в очередной раз показывает, что нет цели заблокировать ресурс. Мы все хотим диалога и готовы договариваться. Но – на наших правилах и позициях. Считаю, что нужно развивать достигнутый успех на этом участке нашего фронта за информационный суверенитет и принимать закон об открытии представительств иностранных компаний в нашей стране", - уточнил Малькевич.
 
Александр МалькевичФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния