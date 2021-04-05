https://ria.ru/20210405/turtsiya-1604275131.html

Турецкая оппозиция осудила задержание адмиралов из-за конвенции Монтре

Турецкая оппозиция осудила задержание адмиралов из-за конвенции Монтре

Замглавы основной оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии (НРП) Энгин Озкоч и лидер партии "Отечество" Мухаррем Индже выступили с осуждением... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:05

2021-04-05T13:05

2021-04-05T13:05

мраморное море

мухаррем индже

алексей ерхов

дарданеллы

мевлют чавушоглу

босфор

турция

в мире

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АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Замглавы основной оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии (НРП) Энгин Озкоч и лидер партии "Отечество" Мухаррем Индже выступили с осуждением задержания десяти отставных адмиралов за письмо в защиту конвенции Монтрё.В воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней Конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались "попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка". В понедельник сообщалось, что полиция задержала 10 адмиралов, подписавших письмо."Отставной адмирал Джем Гюрдениз (один из подписавших письмо – ред.) задержан полицией в своем доме. Для Турции это позорный день. Мы эти игры видели и раньше. Патриоты не склонят голову", - написал в Twitter Озкоч.C осуждением обращения отставных адмиралов ранее выступили спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и несколько турецких министров. Минобороны Турции в письменном заявлении отметило, что авторы обращения "ослеплены завистью и не хотят видеть успехи ВС страны", а само оно "направлено на нанесение урона армии и демократии". Прокуратура Анкары сообщила, что начала проверку по факту публикации письма отставных адмиралов.Ранее Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул". В то же время, по словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё. Как заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов, наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морями не изменит международно-правовой режим конвенции.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

https://ria.ru/20210404/turtsiya-1604178584.html

https://ria.ru/20210320/turtsiya-1602103707.html

мраморное море

дарданеллы

босфор

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мраморное море, мухаррем индже, алексей ерхов, дарданеллы, мевлют чавушоглу, босфор, турция, в мире